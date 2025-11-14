Chị Nguyễn Thị Phương Thúy tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Tại hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Thường vụ gồm 16 người.

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An khóa XIX. Anh Nguyễn Mạnh Phong, Hồ Phúc Hải, Lê Đức Sỹ được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An.

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể đại hội, chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An - cho biết dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đoàn và các cấp ủy Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn được nâng cao.

Ba phong trào hành động cách mạng của Đoàn và ba chương trình đồng hành với thanh niên ngày càng phù hợp với thực tiễn cuộc sống, nguyện vọng của thanh niên và yêu cầu của xã hội.

Nhiệm kỳ mới, Tỉnh Đoàn Nghệ An đề ra 3 nhiệm vụ đột phá gồm: đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân.

Đại diện Tỉnh Đoàn Nghệ An trao hỗ trợ chương trình lợp lại mái nhà cho người dân bị ảnh hưởng do bão số 10 từ tấm lòng bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: DOÃN HÒA

Nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ Nghệ An trồng mới hơn 1,2 triệu cây xanh; hỗ trợ thanh niên vay vốn 30 tỉ đồng để khởi nghiệp, lập nghiệp; 90 dự án khởi nghiệp cho thanh niên được các cấp bộ Đoàn hỗ trợ. Thời gian qua có 183.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và 18.200 thanh niên được Đoàn giới thiệu có việc làm; hơn 300.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ; hơn 180.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ…

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ