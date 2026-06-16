Chỉ lớn bằng virus COVID-19, mã QR mới khiến giới khoa học kinh ngạc

Với kích thước chỉ tương đương virus COVID-19, mã QR vừa được tạo ra nhỏ hơn gần 800 lần so với kỷ lục trước đó được Kỷ lục Guiness thế giới công nhận Mỗi pixel của mã QR này được tạo ra từ một nguyên tử bạc duy nhất và được phát hiện bằng kính hiển vi đường hầm độ chính xác cao.

Toàn bộ mã QR có kích thước nhỏ hơn chiều rộng của một sợi tóc người đến cả nghìn lần nhưng quan trọng hơn là hoàn toàn hoạt động để có thể được quét bằng smartphone.

Mã QR mới nhỏ đến cỡ nào?

Kỷ lục hiện tại do các nhà khoa học thuộc Đại học Kỹ thuật Vienna (TU Wien) và Cerabyte thiết lập vào tháng 2, với các pixel của mã QR có kích thước 49 nanomet và toàn bộ mã có diện tích 1,98 µm² (micromet vuông). Trong khi đó, toàn bộ mã QR mới chỉ rộng 50 x 50 nanomet (0,0025 µm²), tức nhỏ hơn 792 lần. Kích thước này tương đương một hạt virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

Quá trình tạo ra mã QR này yêu cầu điều kiện chân không cực cao và nhiệt độ đông lạnh. Để định vị các nguyên tử bạc, các nhà khoa học đã sử dụng một đầu dò siêu mỏng với đầu nhọn chỉ rộng vài nguyên tử, cùng với phương pháp xuyên hầm lượng tử. Hệ thống tự động hóa độ chính xác cao đã được áp dụng để tạo ra hình ảnh, và để mã QR có thể quét được, cần phải căn chỉnh và điều chỉnh thêm các nguyên tử.

Các tác giả của dự án đã nộp đơn xin xác nhận kỷ lục Guinness thế giới, nhưng các biên tập viên của ấn phẩm hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Cerabyte cho biết thiết bị tạo mã QR hiện đang giữ kỷ lục hiện tại không chỉ có lợi thế về kích thước mà còn về tính ổn định và độ bền của hình ảnh, vì nó không yêu cầu điều kiện chân không tốn nhiều năng lượng hoặc làm mát ở nhiệt độ cực thấp như thiết bị tạo mã QR mới.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn