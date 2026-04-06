Chị gái Quang Linh Vlogs lên tiếng: Em tôi đã sai và đã trả giá

Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Quang Linh tại phiên tòa ngày 19/11/2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong bài viết, Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, cho biết đã chọn im lặng suốt một năm để “chu toàn những gì còn sót lại”, nhưng quyết định lên tiếng khi “sự im lặng khiến những hiểu lầm đi quá xa”. Với tư cách cổ đông và người thân, cô khẳng định muốn làm rõ một số thông tin dựa trên kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Về vấn đề tài chính, bài đăng nhấn mạnh mức 13.000 đồng chỉ là giá sản xuất từ phía nhà máy, không phải giá nhập của công ty. Tổng chi phí vận hành, bao gồm quảng cáo, vận chuyển và các nền tảng, được cho là vượt 7,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do hoạt động quảng bá bị xác định vi phạm, các khoản này “không được công nhận về mặt pháp luật”, dẫn đến con số “thu lợi bất chính” chủ yếu được tính trên doanh thu.

Người viết cũng cho rằng doanh nghiệp đã chi hơn 12,5 tỷ đồng cho sản xuất và quảng bá, chưa kể chi phí hoàn tiền cho khách hàng và hàng tồn kho bị thu giữ. “Đến giờ phút này chưa ai cầm được đồng tiền lãi nào về túi cả”, bài viết nêu.

Đáng chú ý, chị gái của nam YouTuber dẫn lại kết luận từ cơ quan chức năng, cho biết nhóm của mình bị xác định vi phạm với hành vi “lừa dối khách hàng” do thiếu sót trong kiểm soát quy trình sản xuất. “Em mình đã sai và đã trả giá bằng những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời”, cô viết.

Bài đăng cũng khẳng định nhóm không bị quy kết đồng phạm trong hành vi sản xuất hàng giả; trách nhiệm này thuộc về một cá nhân phía nhà máy theo kết luận điều tra.

Kết thúc, người này gửi lời xin lỗi tới khách hàng và cho biết không mong được bao dung, chỉ mong dư luận “nhìn nhận đúng bản chất sự việc qua các nguồn báo chí chính thống”.

Theo kết luận điều tra, việc sản xuất kẹo Kera giả thuộc về các cá nhân tại Công ty cổ phần Asia Life, khi doanh nghiệp này không sản xuất đúng hồ sơ công bố và lập khống tài liệu để đối phó cơ quan chức năng.

Trong khi đó, nhóm liên quan đến khâu phân phối, quảng bá sản phẩm - gồm Quang Linh Vlogs, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Nguyễn Thị Thái Hằng - được xác định không tham gia sản xuất, không nắm rõ nguyên liệu, quy trình nên không bị xử lý về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng các cá nhân này đã quảng bá thông tin sai lệch về công dụng sản phẩm, khiến người tiêu dùng hiểu nhầm, đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa dối khách hàng”.

Tại phiên tòa ngày 19/11/2025, các bị cáo gồm Quang Linh Vlogs, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Nguyễn Thị Thái Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù, bản án đã có hiệu lực.

Tác giả: Lê Vy

Nguồn tin: znews.vn