Tiến Nguyễn lên tiếng về tình hình sức khỏe của Quang Linh Vlogs sau 5 ngày tòa tuyên án

Chiều 19/11, HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù đối với Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) trong vụ án “kẹo KERA”. Gần một tuần sau phiên xét xử, các thông tin liên quan đến những thành viên trong nhóm Chị Em Rọt vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Không chỉ kết quả pháp lý, những động thái hậu phiên tòa từ người thân và cộng sự của bộ ba này cũng đang trở thành tâm điểm chú ý.

Mới đây, sự trở lại của Tiến Nguyễn trên sóng livestream, chia sẻ về các dự định kinh doanh trong thời gian tới gây chú ý. Tại đây, Tiến Nguyễn cũng có những chia sẻ về Quang Linh Vlogs khi được netizen đặt câu hỏi.

Đây cũng là lần đầu tiên người anh thân thiết lên tiếng, kể từ khi Quang linh Vlogs vướng vòng lao lý, khiến sự quan tâm tăng lên đột biến. Có thời điểm buổi livestream thu hút hơn 20 nghìn người xem.

Clip Tiến Nguyễn chia sẻ về Quang Linh Vlogs. Nguồn: Tiến Nguyễn/fan Quang

Tiến Nguyễn cho biết khoảng 1 tháng nữa thì anh mới có thể vào thăm Quang Linh Vlogs.

Tiến Nguyễn cho biết hôm đến phiền tòa xét xử vào ngày 19/11 vừa qua anh chưa được gặp trực tiếp Quang Linh Vlogs mà chỉ đứng nhìn từ xa. "Nên tình hình em mình ở trong kia bây giờ đang như nào thì mình chưa nắm được. Không hiểu sao mặt mụn, hình như gan thì phải. Vì ngày xưa mình thấy (Quang Linh Vlogs) hay uống thuốc gan. Chắc là do nóng gan nên mặt lên mụn chứ không có gì đâu", Tiến Nguyễn nói.

Quang Linh Vlogs tại phiên tòa xét xử ngày 19/11. Ảnh: Viết Thanh.

Anh cũng cho biết thêm tình hình sức khỏe của Quang Linh thời gian qua vẫn tốt, còn chuyện tâm lý ít nhiều bị ảnh hưởng là điều hiển nhiên khi rơi vào biến cố như vậy.

Tại phiên livetsream này, Tiến Nguyễn cũng lý giải lý do thời gian qua ít lên sóng livestream, bán hàng là vì chẳng còn tâm trí vào cả: "Thời gian vừa qua không ai nghĩ đến việc bán hàng, chỉ nghĩ đến việc ngày 19 đó (19/11 - ngày phiên tòa xét xử diễn ra) như thế nào thôi. Và ngày ấy cũng đến rồi, mọi thứ xong xuôi hết rồi và mình thấy thế là hợp tình hợp lý".

Tiến Nguyễn cho biết thêm khoảng 1 tháng nữa thì có khả năng anh cùng những người thân sẽ được vào thăm Quang Linh Vlogs. Đồng thời, thời gian tới Tiến Nguyễn cũng sẽ trở lại bán hàng, ra mắt các sản phẩm mới.

Trước đó, vào hôm 21/11 Tiến Nguyễn cũng đăng tải hình ảnh chụp chung cùng Quang Linh Vlogs, kèm caption 2 chữ: "Bước tiếp". Bài đăng hiện đã thu về hơn 1, 2 triệu view, anh để chế độ bình luận công khai.

Tiến Nguyễn đăng ảnh cùng Quang Linh Vlogs vào hôm 21/11 - tức là 2 ngày sau phiên tòa xét xử.

Tại phiên tòa xét xử vụ kẹo rau KERA diễn ra vào hôm 19/11 vừa qua, Tiến Nguyễn cùng những người thân của Quang Linh Vlogs cũng có mặt từ sớm, ở bên ngoài khu vực cổng, sân tòa.

Hình ảnh của những người thân cận với Quang Linh Vlogs gây chú ý.

Tiến Nguyễn là người đồng hành thân thiết với Quang Linh Vlogs suốt nhiều năm qua. Cả hai đồng hành từ lúc ở châu Phi đến khi trở về Việt Nam livestream bán hàng. Ngoài ra, anh còn giữ chức vụ là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật của một công ty nằm trong hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan đến Quang Linh Vlogs. Đó là Công ty cổ phần Quang Linh Global.

Sau khi Quang Linh vướng vòng lao lý, Tiến Nguyễn hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội. Ở YouTube, Tiến Nguyễn đã dừng ra video trên kênh riêng Nguyễn Tiến - Cuộc Sống ở Châu Phi từ tháng 8/2024.

Kênh TikTok gần 1 triệu người theo dõi, bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 24/10, thỉnh thoảng mới đăng clip, gần đây thông báo mở công ty mới.

