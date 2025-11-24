Công an phường Vinh Hưng kịp thời giải cứu một thiếu niên khỏi kịch bản lừa đảo tinh vi

Mới đây, gia đình chị Tr.T.T., trú tại khối Mỹ Hậu, phường Vinh Hưng, hoảng hốt khi phát hiện con trai N.H.D.K. (sinh năm 2007) có nhiều biểu hiện bất thường: lo lắng, sợ hãi, liên tục ôm điện thoại và đột ngột bỏ nhà đi. Ngay sau đó, gia đình nhận được cuộc gọi từ số lạ, giọng K. hoảng loạn yêu cầu chuyển ngay 100 triệu đồng vào tài khoản “của cơ quan Công an” để phục vụ “niêm phong, điều tra” một vụ án ma túy mà em bị vu khống. Đồng thời, gia đình phát hiện K. đã mang theo một khoản tiền rồi rời khỏi nhà. Nhận định đây là dấu hiệu của một vụ lừa đảo, gia đình chị T. lập tức trình báo Công an phường Vinh Hưng.

Hình ảnh camera ghi lại K. bỏ nhà và làm theo chỉ dẫn của các đối tượng lừa đảo

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ. Từ trích xuất camera đến rà soát các địa điểm khả nghi, chỉ trong vòng chưa đầy 04 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã xác định vị trí em K. tại một khách sạn thuộc phường Thành Vinh.

Thời điểm phát hiện, K. đang trong trạng thái hoảng loạn, chuẩn bị bắt xe đi Thành phố Hồ Chí Minh theo “chỉ đạo” của các đối tượng lừa đảo.

Tại cơ quan Công an, sự việc nhanh chóng được làm rõ. Theo đó, K. nhận cuộc gọi video từ những kẻ giả danh cán bộ Công an, thông báo em bị liên quan đến vụ án ma túy. Chúng yêu cầu K. rời khỏi nhà, cắt liên lạc với người thân, tìm thuê nhà nghỉ để “làm việc kín”, đồng thời lấy tiền trong nhà và yêu cầu gia đình chuyển thêm 100 triệu đồng để “chứng minh sự trong sạch”.

Đây là một dạng của thủ đoạn “bắt cóc online” - kẻ gian tạo áp lực tâm lý khiến nạn nhân tự tách khỏi gia đình, tự biến mình thành “con tin” trong không gian mạng, từ đó dễ dàng bị ép buộc chuyển tiền hoặc dụ dỗ di chuyển đến các địa bàn nguy hiểm như Campuchia.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của Công an phường Vinh Hưng, em K. đã được giải cứu an toàn, đồng thời giúp gia đình ngăn chặn thiệt hại đáng kể về tài sản.

Công an phường Vinh Hưng cảnh báo: Cơ quan Công an không yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”. Không tin các cuộc gọi, video call yêu cầu rời khỏi nhà, giữ bí mật, cắt liên lạc với gia đình. Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền, hãy dừng lại và liên hệ ngay Công an nơi gần nhất. Phụ huynh cần chú ý theo dõi tâm lý, hoạt động mạng xã hội của con em để kịp thời phát hiện bất thường.

Tác giả: Bùi Thiêm

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn