Cháy tòa nhà trung tâm thương mại OCD Plaza ở Hà Nội

Video: Cháy tòa nhà 9 tầng ở Hà Nội

Khoảng 9h45 ngày 12/3, lửa bùng phát từ tầng 9 tòa nhà trung tâm thương mại OCD Plaza ở số 29 Đê La Thành,Hà Nội (ngay cạnh nút giao Ô Chợ Dừa, Tôn Đức Thắng, Xã Đàn) xảy ra hỏa hoạn. Theo ghi nhận, tòa nhà có quầy giao dịch ngân hàng, quán cà phê, quán massage, karaoke...

Hiện trường vụ cháy.

Lực lượng chữa cháy phun nước dập lửa.

Lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 9h45, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại một tòa nhà ở phường Ô Chợ Dừa. Ngay sau đó, cảnh sát đã đến hiện trường để dập lửa, sơ tán người dân và thực hiện các biện pháp chữa cháy.

Lúc này, cột khói bốc cao hàng trăm mét từ nóc tòa nhà. “Hiện lực lượng cảnh sát vẫn đang tiến hành dập lửa”, lãnh đạo Công an quận Đống Đa nói và cho biết, khu vực xảy ra cháy là tòa nhà kinh doanh hỗn hợp, khả năng khu vực cháy là quán cà phê.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News