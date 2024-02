Cháy tiệm cầm đồ nghi do nổ bình gas, một người chết, một người bị thương

Một nạn nhân trong vụ cháy được đưa ra khỏi hiện trường - Ảnh: N.Đ.N.

Chiều 27-2, lực lượng chức năng huyện Trảng Bom, Đồng Nai đang tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến hai người thương vong.

Nghi nổ bình gas làm cháy tiệm cầm đồ, một người chết ở Đồng Nai

Lúc 12h cùng ngày, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên tại nhà một hộ dân ở ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường dập lửa, ngăn chặn cháy lan.

Tại hiện trường, mặc dù lửa không bùng cháy và lan rộng, nhưng bên trong nhà khói nghi ngút tỏa ra ngoài. Lực lượng chức năng đã phá cửa chữa cháy, di dời tài sản bên trong nhà ra ngoài.

Xe máy bị cháy đen được đưa ra bên ngoài - Ảnh: N.Đ.N.

Khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chữa cháy phát hiện ông Đào Duy Đức (49 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) nằm bất tỉnh ở khu vực nhà bếp nên đưa đi cấp cứu.

Sau đó lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thi thể một người khác tử vong trong phòng ngủ tầng trệt.

Một số xe máy và một chiếc ô tô bị hư hỏng do vụ cháy.

Theo một số người dân ở hiện trường, căn nhà bị cháy trước là tiệm cầm đồ. Nguyên nhân vụ cháy có thể do nổ bình gas.

Tác giả: A.LỘC

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ