Cháy nổ bình gas trên ghe đang lưu thông, 3 người bị thương

Chiều tối ngày 24/1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy ghe trên sông Cần Giuộc (đoạn tiếp giáp giữa 2 xã Cần Giuộc và Tân Tập).

Sau tiếng nổ, chiếc ghe bốc cháy ngùn ngụt khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, chiếc ghe đang di chuyển trên sông Cần Giuộc, đến đoạn giáp ranh 2 xã trên thì bất ngờ phát nổ. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và bao trùm toàn bộ chiếc ghe. Một số người trên ghe nhảy xuống sông tìm đường thoát thân trong đó có một người bị thương nặng, 2 người bị thương nhẹ.

Những người thoát khỏi ghe được người dân hỗ trợ đưa lên bờ chuyển vào Trung tâm y tế Khu vực Cần Giuộc chữa trị, trong đó ông L.N.T.H. (SN 1994) bị bỏng khoảng 15% cơ thể.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên chiếc ghe dường như cháy rụi.

Được biết, chủ phương tiện là ông Nguyễn Văn Tài, quê tỉnh Vĩnh Long. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định do nổ bình gas.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn