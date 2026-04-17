Cháy nhà trong ngõ sâu Hà Nội, 1 người đi cấp cứu

Nạn nhân vụ cháy được bàn giao cho lực lượng y tế - Ảnh: D.C.

Khoảng 5h44 ngày 17-4, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy nhà dân tại số 35, ngõ 35 Hồng Phúc, phường Ba Đình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động 7 xe chuyên dụng cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích 25m2 sàn, 4 tầng và 1 tum nằm sâu trong ngõ sâu, xe chữa cháy không thể tiếp cận.

Ngọn lửa lúc này đã phát triển mạnh tại tầng 1 và có chiều hướng lan lên các tầng phía trên với nhiều khói, khí độc.

Đến khoảng 6h35 cùng ngày, đám cháy đã được cảnh sát dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Lực lượng chức năng đưa một người ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu kịp thời; hai người khác bên trong tự thoát nạn qua lô gia tại tầng 3.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ