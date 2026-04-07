Kịp thời cứu 2 nạn nhân trong vụ cháy nhà dân lúc rạng sáng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động 4 xe chữa cháy của các Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 4 và số 33, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng 24 CBCS nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và CNCH.

Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng các phương tiện dập tắt đám cháy.

Cảnh sát phòng cháy tiếp cận phía bên trong, đưa người bị mắc kẹt ra ngoài.

Tại hiện trường, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên.

Qua trinh sát nắm tình hình, xác định bên trong nhà có người mắc kẹt, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo CBCS sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời, lực lượng chữa cháy đã triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Một nạn nhân được Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra ngoài an toàn.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy và CNCH, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã và quần chúng nhân dân, đến khoảng 1h43 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, không để cháy lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên.

Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Công an xã bế một cụ ông ra ngoài.

Công an phối hợp với lực lượng chức năng sơ cứu ban đầu cho nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu và đưa 2 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra vị trí an toàn.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.