Đang dọn bùn đất sau mưa lũ thì cháy nhà

Vụ cháy khởi phát giữa trưa cùng ngày, người dân ở gần đó phát hiện đám cháy cùng với khói đen toả ra từ tầng ba căn nhà nêu trên nên kêu la và điện báo Trung tâm 114. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hoà huy động 14 CBCS lên 2 xe ô tô chuyên dụng tăng tốc đến hiện trường.

Hiện trường vụ hoả hoạn trên tầng ba căn nhà.

Lúc đó đám cháy đang bùng phát dữ dội vì tiết trời có gió, trong khi cửa sổ, cửa chính tầng ba căn nhà đều mở. Sau hơn 15 phút triển khai đội hình phun nước chữa cháy, Cảnh sát đã khống chế không để ngon lửa lan xuống tầng dưới và những căn nhà kế bên, rồi dập tắt đám cháy hoàn toàn.

Vụ cháy gây hư hỏng tủ thờ và gây bong tróc nhiều mảng tường nhà do nhiệt lượng gây ra.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, gia chủ đang thu dọn bùn đất gian bếp ăn ở tầng trệt sau lũ lụt nên không sớm phát hiện, vụ cháy không gây thương vong về người, mà chỉ thiêu rụi tủ thờ và một số vật dụng dễ cháy, nhiệt lượng từ đám cháy còn làm bong tróc nhiều mảng tường nhà.

Theo nhận định của chính chủ nhà, nhiều khả năng nguyên nhân vụ cháy phát sinh do chập điện tại tủ thờ - nơi có các bóng điện công suất nhỏ thắp sáng xuyên suốt ngày đêm.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn