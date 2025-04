Cháy lớn tại tòa nhà 18 tầng ở Thái Hà

Vào khoảng 14h25 ngày 18/4, tại toà nhà cao tầng số 1 Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, cột khói bốc cao hàng chục mét tại khu vực trên tầng cao của toà nhà, khiến mảnh vữa vung vãi khắp nơi.

Khói đen bốc cao ngùn ngụt.

Khi phát hiện vụ cháy, nhân viên văn phòng trong toà nhà nhanh chóng được sơ tán ra ngoài. Một người dân chứng kiến vụ việc cho biết, có thể đám cháy xuất phát từ tầng 8 hoặc 9 của toà nhà.

Lúc 14h34, lực lượng cứu hoả cùng xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy.



Lúc 14h50, khu vực bị cháy được dập tắt. Ảnh: Suckhoedoisong

(Ảnh: Mạng xã hội)

Đến khoảng 15h cùng ngày, vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn, chỉ còn khói đen bốc lên.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do cháy cục nóng điều hoà, sau đó cháy lan lên các tầng. Trung tâm chỉ huy CATP đã huy động tổ PCCC địa bàn quận Đống Đa, Ba Đình, Thanh Xuân tham gia chữa cháy. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành thoát khói. Thông tin sơ bộ không có thiệt hại về người.

Your browser does not support the video tag.

Mời quý độc giả xem video: Cháy tòa nhà trên phố Thái Hà, người dân hốt hoảng tháo chạy.



Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn