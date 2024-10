Cháy lớn tại ngôi nhà 5 tầng ở Bắc Ninh, lửa ngùn ngụt "đỏ trời"

Khoảng 21 giờ tối 21/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một ngôi nhà 5 tầng là nhà ở kết hợp kinh doanh bạt ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Ngọn lửa dữ dội bao trùm khu vực nhà kho sau đó lan sang ngôi nhà 5 tầng bên cạnh. Một nhân chứng nói trên Vnexpress rằng khi lửa bốc lên, gia chủ không có nhà. Chủ nhà trở về nhà khi được người dân thông báo nhưng không kịp dập lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường đám cháy tại ngôi nhà 5 tầng ở Bắc Ninh.

Vì hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh đồ dễ cháy nên ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt kèm cột khói cao bao trùm, trong hỏa hoạn kèm tiếng nổ. Nhiều người dân đã quay clip tại hiện trường vụ cháy và đăng tải lên MXH khiến người xem kinh hãi.

Sau khoảng một tiếng, đám cháy nhỏ dần, cảnh sát phun nước vào các đốm lửa nhỏ để ngăn đám cháy bùng trở lại.

Thông tin trên báo Công Thương cho biết thêm, vụ cháy khiến ngôi nhà hư hỏng nặng, nhiều nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề do lửa cháy lan. Rất may, vụ cháy không xảy ra thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn