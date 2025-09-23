Cháy lớn trong ngõ sâu trên đường Lạc Long Quân ở Hà Nội, 1 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h5 ngày 22/9, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại một ngôi nhà ở trong ngõ 175 đường Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội). Sau khi đám cháy xảy ra, một số người dân đã lập tức tiến hành chữa cháy, nhưng bất lực do ngọn lửa bốc lên rất nhanh nên đã báo tin đến lực lượng chức năng.

Nơi xảy ra vụ việc

Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng xe cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường. Do căn nhà cháy nằm sâu trong ngõ nên cảnh sát đã phải kéo dây dẫn nước vào bên trong để tiến hành dập lửa.

Vụ việc khiến 1 người bị thương

Quá trình chữa cháy, các chiến sĩ kịp thời đưa một người bị thương đến bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 22h10 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Sự việc thu hút rất đông người theo dõi

Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà 2 tầng, 1 tum. Vụ việc khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV