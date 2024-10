Cháy dữ dội kèm theo tiếng nổ lớn tại 1 nhà nghỉ ở Hà Nội, nhiều người hoảng sợ

Ngày 21/10, lực lượng chức năng Công an phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một nhà nghỉ trên phố Thiên Hiền.

Theo người dân cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 10h tại tầng thượng của nhà nghỉ này. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội kèm theo tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng sợ.

Ngay sau đó, một vài người dân đã trình báo với cơ quan chức năng.

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ cháy nằm trên phố Thiên Hiền.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy

Ngọn lửa bùng phát trên tầng tum của ngôi nhà kèm theo tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng sợ

Xe chữa cháy được huy động đến hiện trường để dập lửa

“Chỗ làm của tôi cách đó khoảng hơn 50m. Hơn 10h, tôi được mọi người trong công ty báo có cháy ở gần nơi mình làm việc nên đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Ra thì thấy cháy trên tầng thượng của nhà nghỉ gần đó”, một người dân cho hay.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để dập tắt đám cháy.

Ghi nhận của chúng tôi, khoảng 11h00, đám cháy đã được dập tắt hoàn. Được biết, nhà nghỉ này có 5 tầng 1 tum, ngọn lửa xuất phát từ tầng tum của ngôi nhà.

