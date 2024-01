Chạy bất thường gây tai nạn cho 2 tài xế đi xe máy, xe tải vẫn chạy “mất hút”

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, thành viên nhóm Facebook về giao thông chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh xe tải gắn cần cẩu gây tai nạn cho 2 người đi xe máy.

Hình ảnh từ clip cho thấy, hai người điều khiển xe máy chạy song song trên cầu thì một chiếc xe tải từ phía sau áp sát để vượt lên. Khi đang di chuyển song song với 2 xe máy, chiếc xe tải bất ngờ di chuyển sang phải hất tài xế xe máy bên cạnh văng vào xe máy đang chạy sát lan can cầu. Va chạm khiến 2 người đi xe máy gã đập xuống đường.

Sau tình huống đánh lái bất thường sang phải, gây tai nạn cho 2 người đi xe máy, tài xế điều khiển xe tải chạy “mất hút”, bỏ mặc 2 nạn nhân vừa gặp nạn.

Vụ tai nạn thu hút nhiều bình luận từ người dùng mạng xã hội, trong đó, có ý kiến lên án hành vi gây tai nạn bỏ chạy của tài xế xe tải. Tuy nhiên, cũng có bình luận đưa ra lời khuyên với các tài xế đi xe máy không nên giàn hàng ngang, gây cản trở giao thông.

Từ vụ tai nạn trên, trao đổi với PV về quy định xử lý với hành vi lái ô tô gây tai nạn bỏ chạy, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch) cho biết: Hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy rất đáng bị lên án và xử lý nghiêm.

“Việc giúp đỡ người gặp tai nạn là trách nhiệm của mọi người. Vì vậy, người trực tiếp gây tai nạn lại bỏ chạy thì cần bị xử lý nghiêm minh và đáng bị lên án” – luật sư Tuấn Anh nói.

Theo luật sư Tuấn Anh, hình ảnh vụ tai nạn cho thấy, việc chiếc xe tải gây tai nạn cho 2 người đi xe máy có dấu hiệu bất thường bởi tuyến đường đang khá thoáng phương tiện, khoảng cách với xe chạy ngược chiều cũng khá lớn nhưng tài xế xe tải lại bất ngờ đánh lái sang phải hất ngã người đi xe máy.

“Cần phải làm rõ động cơ của tài xế điều khiển xe tải là vô tình hay cố ý gây tai nạn cho 2 người đi xe máy đang chạy song song trên đường.

Việc xử lý tài xế về vi phạm hành chính hay hình sự tùy thuộc vào kết quả điều tra, xác minh động cơ của tài xế là vô tình hay cố ý, hậu quả của vụ tai nạn. Nếu có động cơ cố tình gây tai nạn, tài xế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích, thậm chí tội giết người”, luật sư Tuấn Anh phân tích.

Theo luật sư Tuấn Anh, về việc xử lý hành chính, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, người điều khiển xe ô tô nếu gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn, sẽ bị phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng.

Luật sư Tuấn Anh cũng khuyến cáo, dù tài xế xe tải gây tai nạn nhưng tài xế điều khiển xe máy cũng cần rút ra bài học kinh nghiệm không nên điều khiển xe máy dàn hàng ngang vừa trái luật giao thông lại gây cản trở phương tiện khác lưu thông và tiềm ẩn gặp tai nạn nếu va vào nhau.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn