Cháy bảng điện tử cổng chào trên quốc lộ 1A ở Nghệ An

Sáng 9/3, bảng điện tử treo trên cổng chào đoạn qua quốc lộ 1A ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy

Do được làm từ chất liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh, nhiều linh phụ kiện rơi xuống đường khiến các phương tiện giao thông phải dừng lại, gây ùn tắc.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC đã huy động nhiều chiến sỹ và xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan nhanh nên đã thiêu rụi toàn bộ bảng điện tử.

Cảnh sát PCCC huy động lực lượng và phương tiện đến dập lửa.

Theo lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), bảng điện tử được lắp đặt từ lâu. Thời gian qua do trời mưa nên có thể bảng điện tử bị chập điện dẫn đến hỏa hoạn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người và phương tiện tham gia giao thông gần đó.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Sự cố đèn led bị cháy, gây nên hỏa hoạn tại khu vực công cộng không phải hiếm khi xảy ra.

Mới đây, rạng sáng 24/1/2024, tại cổng Barie tự động số 2 - cổng kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng sơn) bất ngờ bốc cháy.

Ngay khi phát hiện sự cố, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng sơ tán người và tài sản của các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực, đồng thời cùng với lực lượng PCCC tham gia chữa cháy. Sau hơn một giờ, ngọn lửa đã được dập tắt.

Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện bóng đèn led lắp phía trên cổng barie của cửa khẩu. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, hệ thống thiết bị máy chủ được bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, một số trang thiết bị như máy tính, máy đọc mã vạch, camera thông minh và phương tiện làm việc của lực lượng chức năng bị hư hại.

