Cháu trai “bắt quả tang” ông nội U70 lén làm 1 việc khi không có ai, tiết lộ sau đó khiến tất cả oà khóc

Ông bà chính là “thế lực chống lưng” vững vàng nhất cho các cháu. Khi có bất kỳ món gì ngon, ông bà đều dành cho cháu và ngược lại, khi cháu mắc bất kỳ lỗi lầm nào đều có thể được ông bà bao che. Với những đứa trẻ được ông bà nuôi nấng và chăm sóc từ khi còn bé, tình cảm này lại càng gắn bó hơn bao giờ hết.

Đây cũng là câu chuyện của ông nội và cháu trai trong đoạn clip được cắt từ camera an ninh, đang viral trên MXH.

Check camera an ninh, cháu trai thấy ông ngồi khóc sau khi nói chuyện với mình (Nguồn: @mhieuu.26)

Trong khoảnh khắc này, ông nội ngồi dặn dò, vỗ vai động viên cháu trai khi cả hai đang ăn cơm. Sau đó, người cháu có việc đi ra ngoài, chỉ còn ông nội một mình thì ông đã bật khóc vì thương cháu.

Cùng với đó, người cháu viết: “Chính ra ông là người yêu mình nhất, mình coi lại camera mà cũng không nghĩ lúc mình chuẩn bị bay ông nhớ mình thế…”

Khoảnh khắc đầy xúc động

Không lâu sau khi được đăng tải, đoạn clip đã viral trên nhiều nền tảng MXH như TikTok, Threads,... Ngoài những lượt thả tim, cư dân mạng còn để lại rất nhiều lời đồng cảm ở phần bình luận phía dưới clip. Ai nấy đều bày tỏ sự xúc động vì nhớ ông bà và kể những kỷ niệm của mình với ông bà.

“Ngày mình bay đi Hàn Quốc, dù ông đã rất lớn tuổi rồi lại còn bị điếc nhưng vẫn một mực đòi đi cùng gia đình ra sân bay để tiễn mình. Lần đầu tiên mình thấy ông khóc còn ông khóc quá trời, đến khi lên xe về đến nhà vẫn khóc”, “Mình yêu ông nhất, không dám tưởng tượng đến lúc không còn ông nữa sẽ như thế nào…”, “Xem video này lại nhớ tới lần cuối gặp ông. Mình bảo ông đợi con lần sau lại về thăm ông nhé. Ông bảo: ‘Ừ’ thế rồi lại lỡ hẹn với mình”, Mình không biết nói gì cả, vừa xem vừa để nước mắt lăn dài vì nhớ ông”, “Ai còn ông bà thì hãy dành nhiều thời gian để gần gũi, chăm sóc ông bà nhé! Những cuộc vui tuổi trẻ thì sau này có thể làm nhưng thời gian bên ông bà thì không”,... là một số bình luận từ netizen.

Được biết chủ nhân của đoạn clip này là Vũ Minh Hiếu (22 tuổi, Hải Phòng), đang học, làm việc và sống ở Đức. Còn ông nội của Hiếu năm nay 68 tuổi, đang ở Hải Phòng.

Minh Hiếu

Chia sẻ về đoạn clip, Minh Hiếu cho biết khoảnh khắc được ghi lại vào trưa 14/1, chiều tối hôm đó anh chàng bay lại sang Đức sau kỳ nghỉ dài 20 ngày ở Việt Nam. “Lúc đó ăn cơm nên ông gọi mình vào dặn rất nhiều thứ. Chủ yếu là sang bên kia phải ăn uống nhiều, giữ gìn sức khoẻ. Đến tối check lại cam thì thấy lúc mình đi ra rồi ông xúc động nên mới cắt ra để đăng tải lên MXH” - Hiếu kể lại.

Kể thêm về ông nội, Minh Hiếu cũng rất tự hào. Anh chàng cho biết bố mẹ đi làm ở nước ngoài nhiều năm nên Hiếu ở với ông bà nội từ khi 2 tuổi đến lúc đi du học. Trong suốt những năm tháng đó, ông bà nội như người bố người mẹ thứ 2 của Hiếu:

“Ông bà thương mình lắm nhưng từ trước đến nay em vẫn gần gũi với bà hơn vì bà rất dịu dàng. Còn với ông thì ít nói chuyện nhưng mình vẫn hiểu những mong đợi và tình cảm của ông. Khoảng 1 năm rưỡi vừa qua, mình đi xa nhà. Đến khi về nhà thấy ông nhẹ nhàng và gần gũi với mình hơn nên mới viết caption cho clip như mọi người đã biết”.

Về việc clip viral và nhận được phản ứng tích cực từ cư dân mạng, Minh Hiếu cho biết mình khá bất ngờ nhưng cũng rất vui vì đã lan tỏa được một khoảnh khắc tích cực đến với mọi người. Tuy nhiên đến hiện tại ông bà Hiếu vẫn chưa biết chuyện viral vì ông bà cũng lớn tuổi nên không dùng MXH.

Thời gian vừa rồi Minh Hiếu được về Việt Nam nhưng không thể ở lại đón Tết mà phải đi ngay trước Tết - đúng lúc mọi người đoàn tụ gia đình nên càng cảm thấy rất hụt hẫng, buồn bã. Dẫu vậy anh chàng vẫn mong những người trẻ đang xa nhà như mình cố gắng, giữ gìn sức khoẻ và tinh thần để có cơ hội là về Việt Nam liền.

Từ nước Đức xa xôi, Minh Hiếu cũng gửi lời nhắn đến ông bà nói riêng và tất cả mọi người nói chung: “Tết rồi ông bà nhớ con cũng không khác gì con nhớ ông bà. Vậy nên ông bà phải giữ sức khỏe thật tốt để chờ con về nhé! Con yêu ông bà. Chúc mừng năm mới mọi người!”.

Tác giả: Huyền Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn