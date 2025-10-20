Cháu ruột trộm tài sản trị giá 300 triệu của ông bà nội để chơi game

Kết quả điều tra, trưa 14/10, bà Châu Anh cùng chồng là ông Trần Văn Nhãn (SN 1953) và cháu nội Trần Nhật Duy (SN 2007) rời khỏi nhà đi làm việc.

Trước khi đi, gia đình đã khóa cửa cẩn thận. Chiều cùng ngày, vợ chồng bà Châu Anh trở về nhà, phát hiện cửa phòng ngủ bị đập vỡ. Kiểm tra bên trong, gia đình phát hiện mất nhiều loại vàng nữ trang cùng số tiền 90 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Duy tại cơ quan Công an.

Công an xã phối hợp với Tổ công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực số 2 đã điều tra, xác định Duy (cháu nội của bà Châu Anh) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở Công an xã để làm việc.

Duy đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của ông bà nội. Cơ quan Công an thu hồi được toàn bộ số vàng nữ trang và 50 triệu đồng tiền mặt. Số tiền 40 triệu đồng còn lại, Duy khai nhận đã sử dụng để nạp vào game.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân