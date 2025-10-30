Cháu dâu trộm 500 triệu đồng và 10 cây vàng của cô

Sáng 30/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Bích Thùy (SN 1979, cư trú phường Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Cần Thơ) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Thị Bích Thùy tại cơ quan công an

Trước đó, vào chiều 28/10, bà T.L.X (SN 1947, cư trú ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) đến Công an xã Mỹ Đức trình báo bị mất trộm 500 triệu đồng và 10 cây vàng 9999, tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Mỹ Đức nhanh chóng xác định Nguyễn Thị Bích Thùy (cháu dâu của bà X.) là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Lúc đầu, Thùy quanh co không thừa nhận, nhưng trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được tại hiện trường cùng những lập luận sắc bén của điều tra viên, Thùy đã thừa nhận trộm tiền, vàng của bà X.

Công an xã Mỹ Đức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xuống phối hợp Công an xã Mỹ Đức tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh và thu hồi được hơn 470 triệu đồng và hơn 5 cây vàng 9999 là tang vật vụ án.

Tang vật được thu giữ

Tại cơ quan công an, bước đầu Thùy khai nhận, khoảng 3 tuần trước được bà X. gọi đến phụ giúp việc nhà. Trong lúc dọn dẹp, Thùy phát hiện số tiền và vàng của bà X. trong phòng ngủ nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Khoảng 18h ngày 19/10, khi không có ai ở nhà, Thùy đã lấy trộm số tiền, vàng của trên rồi chia nhỏ ra cất giấu trong phòng và đưa cho người thân cất giữ.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo thẩm quyền.

