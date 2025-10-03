Chat với Meta AI, bạn đang làm giàu cho Facebook

Dữ liệu thu thập từ đoạn chat của người dùng với chatbot sẽ được Meta dùng để phục vụ quảng cáo trên Facebook và Instagram. Ảnh: The Washington Post.

Theo WSJ, Meta - công ty mẹ Facebook sẽ bắt đầu sử dụng dữ liệu đoạn chat của người dùng với chatbot AI để bán quảng cáo nhắm mục tiêu.

Chính sách này dự kiến có hiệu lực vào ngày 16/12 và gây tranh cãi khi gã khổng lồ mạng xã hội vượt qua ranh giới mới trong quyền riêng tư trên không gian mạng.

Tuy nhiên, chính sách này sẽ loại trừ các khu vực bao gồm Hàn Quốc, Anh và Liên minh châu Âu (EU), nơi luật bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt không cho phép thu thập thông tin người dùng.

Christy Harris, người quản lý chính sách quyền riêng tư tại Meta, cho biết công ty dự định sử dụng các cuộc trò chuyện này như một tín hiệu trong việc nhắm mục tiêu quảng cáo hiển thị cho người dùng.

Ví dụ, nếu người dùng trò chuyện về sở thích đi bộ đường dài, Meta có thể hiển thị quảng cáo về giày hoặc thiết bị leo núi.

Đặc biệt hơn, người dùng sẽ không có cách nào để từ chối chính sách này. Meta cho biết các cuộc trò chuyện liên quan đến quan điểm tôn giáo hoặc chính trị, xu hướng tình dục, sức khỏe, và nguồn gốc chủng tộc sẽ không được sử dụng để tùy chỉnh quảng cáo hoặc nội dung.

Bên cạnh đó, những đoạn chat được thực hiện trước ngày 16/12 cũng sẽ không được sử dụng để phân phối quảng cáo.

Cá nhân hóa là cốt lõi trong tầm nhìn của CEO Meta Mark Zuckerberg về một tương lai của các thiết bị AI tăng cường. Theo đó, người dùng sẽ có quyền truy cập vào các tác vụ AI cá nhân siêu thông minh được phát triển cho riêng họ.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: znews.vn