Đề xuất thêm nội dung thực hành trong thi giấy phép lái xe máy

Thí sinh thi giấy phép lái xe máy ở Hà Nội - Ảnh minh họa: HỒNG QUANG

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Bên cạnh việc bỏ bài thi mô phỏng, phải thi theo thứ tự bắt buộc đối với ô tô, cơ quan soạn thảo cũng bổ sung thêm bài thi trong hình cho xe máy hạng A và A1.

Theo đó, dự thảo quy định đối với giấy phép lái xe máy hạng A, A1, người dự sát hạch phải lái xe mô tô qua 2 bài hình tổng hợp theo phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này.

Trong khi đó, Thông tư 12/2025 được áp dụng hiện hành chỉ quy định người dự sát hạch phải lái xe mô tô qua 4 bài sát hạch: đi theo hình số 8, qua vạch đường thẳng, qua đường có vạch cản, qua đường gồ ghề.

Theo phụ lục thông tư, bài thi thực hành lái xe trong hình mới bổ sung nhiều kỹ năng mang tính thực tế khi tham gia giao thông trên đường. Độ khó vì thế cũng tăng lên, đòi hỏi sự tập trung và quan sát cao độ.

Trong đó, các kỹ năng được yêu cầu gồm: Kiểm tra an toàn, xi nhan trước khi khởi hành; Tăng số; Dừng xe đúng vị trí; Lái xe đi chậm tối thiểu 15 giây; Xi nhan chuyển hướng + quan sát an toàn; Kiểm soát tốc độ (40-50km); Phanh khẩn cấp; Dừng xe an toàn và xuống xe.

Đây là một trong những tình huống phản ánh sát thực tế giao thông tại Việt Nam khai thác với tình trạng hỗn hợp.

Nội dung bài thi thực hành lái xe máy - Ảnh: Dự thảo thông tư

Ngoài ra, dự thảo mới cũng đề xuất thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được dự nội dung sát hạch lái xe bài hình tổng hợp số 1. Thí sinh không đạt bài hình tổng hợp số 1 thì không được dự sát hạch lái xe bài hình tổng hợp số 2.

Trong buổi trao đổi với Tuổi Trẻ Online trước đó, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông - nhấn mạnh xe máy đang là loại hình phương tiện đang chiếm khoảng 60% số vụ tai nạn.

Từ đó, đặt ra bài toán về nâng cao kỹ năng cho người lái. Tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa, kiến thức về lái xe an toàn, xử lý tình huống khi có sự cố… chưa thật sự được chú trọng.

Việc quy định có phần khắt khe hơn trong việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ đòi hỏi thí sinh dự thi phải nắm vững vàng các kỹ năng, đặc biệt là khả năng xử lý các tình huống trên đường.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ