Google "tiên tri" thời tiết như thần nhờ "con bài" AI mới

Google vừa công bố bước tiến lớn trong lĩnh vực khí tượng học với sự ra mắt của mô hình AI WeatherNext 2. Đây được xem là lời tuyên chiến của gã khổng lồ công nghệ đối với các phương pháp dự báo thời tiết truyền thống vốn tốn kém và chậm chạp.

Mô hình AI WeatherNext 2 ra mắt thách thức mọi đối thủ trong lĩnh vực dự báo thời tiết.

Điểm nhấn của WeatherNext 2 nằm ở tốc độ và hiệu suất. Nhờ sử dụng chip TPU "cây nhà lá vườn", mô hình này có thể đưa ra dự báo chỉ trong chưa đầy một phút. Để so sánh, các mô hình vật lý truyền thống chạy trên siêu máy tính thường mất vài giờ để làm điều tương tự.

Không chỉ nhanh gấp 8 lần so với phiên bản tiền nhiệm, WeatherNext 2 còn đạt độ chính xác vượt trội trong việc dự đoán 99,9% các biến số quan trọng như nhiệt độ và sức gió. Khả năng dự báo xa lên tới 15 ngày cùng độ chi tiết theo từng giờ giúp nó trở thành công cụ đắc lực không chỉ cho người dùng phổ thông mà còn cho các ngành công nghiệp "nhạy cảm" với thời tiết như năng lượng, nông nghiệp và logistics.

Sức mạnh của WeatherNext 2 đến từ kiến trúc mới mang tên Functional Generative Network (FGN). Thay vì phải xử lý lặp đi lặp lại như các mô hình cũ, FGN kết hợp sự ngẫu nhiên có chủ đích (nhiễu) vào dữ liệu đầu vào, cho phép tạo ra hàng trăm kịch bản thời tiết tiềm năng chỉ trong một bước xử lý duy nhất.

Động thái này của Google diễn ra trong bối cảnh cuộc đua ứng dụng AI vào dự báo thời tiết đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Các đối thủ sừng sỏ như Nvidia, Huawei và Trung tâm Dự báo Thời tiết Châu Âu (ECMWF) cũng đang ráo riết phát triển các mô hình AI riêng.

Hình minh họa từ mô hình thời tiết AI mới của Google.

Tuy nhiên, với việc tích hợp ngay lập tức WeatherNext 2 vào các sản phẩm tỷ dân như Google Search, Maps và Gemini, Google đang cho thấy họ sẵn sàng đưa công nghệ này phổ cập tới từng người dùng ngay từ hôm nay.

