NÓNG: Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay, 25-11

Ngày 25-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có thông báo lưu thông trở lại trên tuyến đường đèo Prenn, phường Xuân Hương – Đà Lạt. Thời gian đèo Prenn lưu thông trở lại bắt đầu từ 13 giờ hôm nay, trừ xe tải.

Vị trí sạt lở trên đèo Prenn ngày 17-11.

Theo đơn vị này, hiện nay tình hình mưa, bão diễn biến phức tạp; các đơn vị thi công đang tiếp tục sửa chữa, khắc phục trên tuyến. Do đó, người dân và các phương tiện, khi lưu thông qua đoạn đèo cần lưu ý một số vấn đề.

Cụ thể, người dân và du khách cần hạn chế việc lưu thông qua đoạn tuyến khi có mưa lớn, ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế (sương mù) nếu không thật sự cần thiết.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Prenn.

Trong lúc lưu thông cần chú ý quan sát hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra. Chủ động đi chậm, tuân thủ biển báo hiệu và phương án phân luồng tại các khu vực đang tổ chức thi công sửa chữa trên tuyến.

Trước đó ngày 17-11, do sạt lở nghiêm trọng tại phần taluy âm, tuyến đèo này bắt buộc phải đóng để khẩn trương khắc phục.

Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn khởi công tháng 2-2023, tổng vốn đầu tư khoảng 553 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Tập đoàn Đèo Cả. Dự án được đưa vào lưu thông toàn tuyến trước Tết Giáp Thìn 2024.

Tác giả: Trường Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động