Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình làm việc với TAND hai cấp tỉnh Nghệ An

Cùng dự buổi làm việc về phía TANDTC có các đồng chí: Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC; Nguyễn Xuân Kỳ - Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, Chánh Văn phòng TANDTC.

Về phía địa phương có các đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Lê Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị Công an tỉnh; Sở Tư pháp, VKS ND tỉnh…

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Ngọc Sơn, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Nghệ An báo cáo tóm tắt kết quả công tác 11 tháng của năm 2023.

Theo đó, thời gian qua, số lượng các loại vụ, việc mà Tòa án hai cấp phải thụ lý, giải quyết vẫn ở mức cao với tính chất, mức độ ngày càng đa dạng, phức tạp.

Để chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2023, ngay từ đầu năm, TAND tỉnh đã khẩn trương xây dựng, đề ra chương trình, kế hoạch công tác với các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể và tổ chức thực hiện quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, yêu cầu mà Quốc hội và TANDTC đề ra.

Theo báo cáo, từ 01/10/2022 đến 31/8/202, TAND hai cấp đã thụ lý 11.991 vụ việc, đã giải quyết được 9.814 vụ việc, đạt tỷ lệ 82%. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ án thụ lý, giải quyết là tương đương (năm 2022, thụ lý 11.847, giải quyết 9.872).

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Đơn vị cũng đã thụ lý 28 vụ/73 bị cáo về các tội tham nhũng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có 08 vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh theo dõi, chỉ đạo; giải quyết 18 vụ/43 bị cáo.

Việc xét xử các vụ sự bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được bảo đảm theo hướng thực chất, hiệu quả.

Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng ghi nhận những kết quả mà TAND hai cấp tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua.

Đơn vị tiếp tục thực hiện việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến, lãnh đạo TAND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, các Thẩm phán phải tổ chức xét xử trực tuyến 100% vụ án có đủ điều kiện, tăng cường tổ chức làm việc trực tuyến. Kết hợp với việc tổ chức phiên tòa trực tuyến là phiên tòa rút kinh nghiệm.

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo khái quát chung về tình hình kinh tế xã hội tỉnh nhà, đánh giá cao và biểu dương những thành tích đạt được của TAND Tỉnh trong thời gian qua.

TAND hai cấp Nghệ An đã tổ chức được 343 phiên tòa trực tuyến, 225 phiên tòa rút kinh nghiệm. Trong đó có 79 phiên tòa trực tuyến tòa rút kinh nghiệm; có 21 phiên tòa rút kinh nghiệm có lãnh đạo TAND tỉnh, lãnh đạo Tòa chuyên trách tham dự đánh giá và tổ chức rút kinh nghiệm sau khi kết thúc phiên tòa.

Đơn vị cũng đã tổ chức hiệu quả việc góp ý tham gia xây dựng Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) trong Tòa án nhân dân hai cấp; phục vụ Đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về xây dựng luật; phối hợp đoàn Đại biểu quốc hội về tổ chức hội nghị góp ý xây dựng luật.

Đại diện các đơn vị địa phương tại buổi làm việc.

Song song với hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị địa phương thì TAND hai cấp Nghệ An còn là điểm sáng trong các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Công chức, người lao động TAND hai cấp tích cực tham gia, vận động ủng hộ các gia đình khó khăn vui Tết đón Xuân Quý Mão; ủng hộ xây dựng 02 nhà tình nghĩa ở huyện Kỳ Sơn; Hoàn thành 02 nhà tình nghĩa tại huyện Quỳ Châu theo Chương trình 138 của tỉnh.

Về hợp tác quốc tế, đơn vị tiếp tục thực hiện chủ trương của TANDTC về hợp tác Tòa án địa phương các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào, đơn vị duy trì quan hệ quốc tế với TAND tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Trước đó, vào tháng 8/2023, theo sự phân công của lãnh đạo TANDTC, TAND tỉnh Nghệ An nói riêng và tỉnh Nghệ An đã đón tiếp, làm việc với đoàn công tác TANDTC nước CHDCND Lào do đồng chí Viêng Thoong – Sỷ Phăn Đon, Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Lào làm Trưởng đoàn với tinh thần trọng thị, chu đáo.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đại diện các đơn vị TAND hai cấp tỉnh Nghệ An cũng đã trình bày các vấn đề tồn tại, khó khăn và những giải pháp, mô hình sáng kiến hiệu quả mà các đơn vị đang gặp hay thực hiện trong công tác xét xử, cũng như đề xuất các phương án tháo gỡ đề nghị Chánh án TAND TC Nguyễn Hòa Bình xem xét.

Đồng chí Trần Ngọc Sơn, Chánh án TAND tỉnh Nghệ An báo cáo tóm tắt kết quả công tác tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An đã báo cáo khái quát chung về tình hình kinh tế xã hội tỉnh nhà, đánh giá cao và biểu dương những thành tích đạt được của TAND Tỉnh trong thời gian qua. Tổng thể đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần ổn định trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế cơ sở, toàn diện mọi mặt chủ trương của Tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng ghi nhận những kết quả mà TAND hai cấp tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua, đơn vị đã bám sát tình hình nhiệm vụ của ngành cũng như nhiệm vụ chính trị địa phương; đánh giá cao công tác hợp tác quốc tế mà TAND hai cấp Nghệ An đã thực hiện thời gian qua, đặc biệt là chương trình làm việc, tiếp đón đoàn công tác TAND TC Lào sang thăm và làm việc đợt vừa qua.

Tại buổi làm việc, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình ghi nhận những kết quả mà TAND hai cấp Nghệ An đã đạt được, đặc biệt là công tác xét xử trực tuyến tại đơn vị; biểu dương những sáng kiến, mô hình hay mà các đơn vị đã áp dụng hiểu quả trong công tác xét xử, từ đó áp dụng linh hoạt để nhân rộng ra các đơn vị khác. Đồng thời Chánh án cũng tiếp thu những ý kiến, đề xuất của đại diện các đơn vị tại buổi làm việc, sẽ nghiêm túc xem xét để có phương án kịp thời nhất.

Chánh án TAND TC Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và TAND tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc, Chánh án TAND TC Nguyễn Hòa Bình cũng đã phân tích, trả lời, trao đổi những câu hỏi của đại diện các cơ quan tham dự.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu, trong thời gian tới, TAND hai cấp tỉnh Nghệ An cần khắc phục những hạn chế còn tồn tại; tiếp tục chú trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của hệ thống Tòa án, địa phương; thực hiện đồng bộ, đột phá các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc; Chú trọng tập trung làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện. Tập trung chỉ đạo giải quyết tất cả các vụ án kéo dài.

Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đề xuất án lệ, tương tác với phần mềm Trợ lý ảo của đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp; các đơn vị chủ động rà soát, tự kiểm tra cả về chuyên môn và chính trị tư tưởng tại đơn vị để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Kết thúc buổi làm việc tại TAND tỉnh Nghệ An, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đoàn công tác Trung ương xuất phát đi huyện Con Cuông (Nghệ An) để thăm, tặng quà các cháu học sinh người dân tộc Đan Lai tại Ký túc xá trường THCS Môn Sơn và cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Môn Sơn. Sau đó tham dự Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tại Trường Trung học cơ sở Môn Sơn.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: baove.congly.vn