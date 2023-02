Chàng trai miền Tây biến bà nội thành cô dâu trẻ trung xinh đẹp

Những ngày qua, bộ ảnh cưới độc đáo của chàng trai miền Tây khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Trong bộ ảnh, cô dâu là một cụ bà mái tóc muối tiêu "sánh đôi" cùng chàng trai trẻ, cả 2 khoác tay nhau và tươi cười rạng rỡ.

Tiktoker hóa thân thành chú rể chụp ảnh cưới với bà nội U70 (Clip: Nguyễn Thanh Nhí).

Thoạt nhìn cứ ngỡ là chuyện tình lệch tuổi nhưng thực chất chú rể và cô dâu trong bộ ảnh cưới là hai bà cháu.

Người thực hiện bộ ảnh này là anh Nguyễn Thanh Nhí (25 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, Đồng Tháp). Anh mong muốn để lại kỷ niệm đẹp lúc tuổi già cho bà nội Nguyễn Thị Mến (68 tuổi).

Thanh Nhí "hóa thân" thành chú rể bên cạnh bà nội U70 (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với PV Dân trí, chàng trai trẻ cho biết, bộ ảnh cưới được thực hiện vào mùng 9 Tết năm nay trong một lần anh cùng bà nội đi khai trương Studio áo cưới ở An Giang.

"Bà nội tôi kết hôn vào thời điểm đó không có điều kiện mặc áo cưới, tôi nghĩ bà luôn tiếc nuối vì điều đó. Nhân dịp đến cửa hàng áo cưới tôi đã lóe lên ý tưởng biến hóa cho bà thành cô dâu để bà có niềm vui và kỷ niệm", Thanh Nhí lý giải.

Bà Mến "lột xác" khi được trang điểm thành cô dâu (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về lý do hóa thân thành chú rể, chàng Tiktoker bày tỏ, lúc Nhí lên 4 cha của anh đã qua đời, không lâu sau đó mẹ Nhí cũng đi bước nữa và có mái ấm riêng. Từ nhỏ đến lớn, anh được ông bà nuôi dưỡng, tình cảm vô cùng khắng khít.

"Cuối năm 2021 ông nội tôi qua đời tôi thấy bà rất buồn và bản thân càng muốn bù đắp cho bà nhiều hơn. Nên tôi thường đưa bà đi chơi, tham dự sự kiện... Khi tôi đưa ra ý tưởng chụp hình cưới bà nội đồng ý ngay. Bộ ảnh thực hiện khoảng 3 tiếng", Thanh Nhí vui vẻ nói.

Nụ cười hạnh phúc của bà Mến (Ảnh: NVCC).

Trong đoạn clip được Tiktoker Nguyễn Thanh Nhí đăng tải, hình ảnh bà Mến bỡ ngỡ khi lần đầu khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi, mang đôi giày cao gót và được trang điểm, bới tóc cô dâu, bà Mến vô cùng xúc động, miệng bà không ngớt nụ cười. Đó là nụ cười của sự hạnh phúc vỡ òa vì sự hiếu thảo của người cháu dành cho bà.

"Thông điệp tôi muốn nhắn gửi đến mọi người là hãy trân trọng những người thân yêu của mình và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn", Thanh Nhí tâm sự.

Về phần bà Mến, bà cho biết bà rất xúc động khi cháu nội hiếu thảo và suy nghĩ cho bà. Đặc biệt biết bộ ảnh của hai bà cháu nhận được nhiều lời khen, tình cảm của mọi người bà càng vui hơn nữa.

Được biết, trước đây Nhí làm việc ở TPHCM, trước khi trở thành Tiktoker, Nhí từng làm nhiều việc như chạy bàn, xe ôm, MC tự do... Sau đó mới chuyển hướng làm Tiktoker về chủ đề review ẩm thực.

Năm 2021, vì dịch bệnh nên Nhí trở về quê sống cùng ông bà, do kênh Tiktok cũ bị mất nên Nhí tạo tài khoản mới và thay đổi nội dung sáng tạo là làm bánh dân gian Nam Bộ.

Tiktoker Nguyễn Thanh Nhí thường xuyên quay video làm bánh cùng bà nội (Ảnh: NVCC).

Hiện kênh Tiktok của chàng trai đã sở hữu gần 800.000 lượt theo dõi, rất nhiều video đạt trên 1 triệu lượt xem. Nhí tiết lộ, nhờ mạng xã hội anh đã giúp gia đình trả nợ, sửa nhà và sắm sửa nội thất mới, ngoài ra còn có điều kiện đưa bà nội đi chơi nhiều nơi.

Chia sẻ dự định sắp tới Thanh Nhí cho biết sẽ tiếp tục gắn bó với sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, anh chàng bật mí ngoài làm món ăn trong nước, Nhí sẽ ra nhiều video về ẩm thực nước ngoài, đồng thời phát triển công việc MC đang gắn bó.

Tác giả: Bảo Kỳ

Nguồn tin: Báo Dân trí