Chân dung nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 15-10, hội nghị lần thứ Nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố danh sách 69 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

Trong danh sách này có 42 người tái cử, có 8 Tỉnh ủy viên là nữ, có 22 Bí thư Đảng ủy xã, phường trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX.

Đặc biệt, trong số 8 nữ Tỉnh ủy viên, có bà Lê Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027 là nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất Ban Chấp hành khóa XX khi mới 31 tuổi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

Bà Lê Ngọc Ánh, sinh năm 1994, quê xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Có trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, thạc sĩ kinh tế. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Bà Ánh có thời gian công tác tại UBND TP Sầm Sơn cũ. Năm 2017, bà công tác tại Tỉnh đoàn Thanh Hóa và lần lượt giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Tháng 4-2022, bà Ánh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Đoàn đại biểu chính thức của tỉnh Thanh Hóa đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tại hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa lần thứ 9 khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027, bà Lê Ngọc Ánh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027, với 100% số phiếu đồng ý.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa diễn ra trong 3 ngày (từ 14 đến 16-10) và đã bế mạc sáng nay (16-10), với 487 đại biểu chính thức, đại diện cho 240.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu 69 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành khóa XX đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với số lượng 33 đại biểu chính thức.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động