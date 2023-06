Chân dung Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh được thăng cấp bậc hàm

Hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được thăng cấp bậc hàm: Ngày 1/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023. Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm từ thượng tá lên đại tá đối với Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với Thượng tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.