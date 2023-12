Chân dung đại gia Việt là chồng cũ của Hoa hậu, ly hôn tranh chấp nhà 30 tỷ, vừa vướng lao lý vì "đất vàng"

Cuối tháng 10 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can Đinh Trường Chinh về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".