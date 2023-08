Chân dung đại gia Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm đoạt 40 triệu USD

Ngày 19/12/2022, đại tá Vũ Như Hà - Phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) cho biết, tính đến thời điểm đó, Bộ Công an đã khởi tố 27 bị can để điều tra hai vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do tiến trình điều tra vẫn đang diễn ra, do đó đại tá Hà thông tin chưa thể công bố danh tính và tội danh của các bị can bị khởi tố.