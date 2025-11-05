Chần chừ công bố phương thức tuyển sinh 2026, khó khăn nếu bỏ xét học bạ?

Quy chế tuyển sinh là một trong những mối quan tâm lớn nhất của phụ huynh, học sinh. Trong ảnh: thí sinh đặt câu hỏi cho ban tư vấn tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2025, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Bộ Giáo dục và Đào tạo còn đang lấy ý kiến về quy chế tuyển sinh mới khiến các trường đại học phải vừa chờ đợi vừa chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau. Nhiều trường muốn giữ ổn định trong mùa tuyển sinh 2026.

Chưa có cơ sở điều chỉnh

Tại hội nghị giáo dục đại học giữa tháng 9 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học công bố phương thức tuyển sinh năm 2026 trong tháng 10-2025, sớm hơn nhiều so với mọi năm (thường vào tháng 3 năm sau). Tuy nhiên đến nay quy chế tuyển sinh mới vẫn chưa được bộ ban hành.

Điều này khiến nhiều trường gặp khó trong việc xác định định hướng, đặc biệt khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về hai vấn đề quan trọng: có tiếp tục xét học bạ THPT và có giới hạn số nguyện vọng đăng ký của thí sinh hay không.

ThS Cù Xuân Tiến, trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), cho hay hiện nhà trường đang lấy ý kiến nội bộ và báo cáo Đại học Quốc gia TP.HCM để xây dựng phương án tuyển sinh năm 2026.

"Do Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành quy chế tuyển sinh mới nên các trường khó có thể công bố thông tin tuyển sinh chính thức. Hiện nay nhiều điểm trong quy chế cần được làm rõ, từ việc có tiếp tục xét học bạ hay không đến tỉ lệ chỉ tiêu cho từng phương thức.

Nếu công bố thông tin tuyển sinh lúc này thì các trường cũng chỉ giữ nguyên phương án như năm 2025 vì chưa có cơ sở điều chỉnh", ông Tiến nói.

Ông Tiến kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm đưa ra định hướng thống nhất, giúp các trường chủ động xây dựng chỉ tiêu và phương thức phù hợp, tránh việc công bố rồi lại thay đổi, gây hoang mang cho thí sinh.

Giữ ổn định để giảm áp lực

PGS.TS Bùi Hoài Thắng, trưởng phòng đào tạo Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), cho biết phương án tuyển sinh 2026 của trường không có nhiều thay đổi so với năm trước.

Phần lớn chỉ tiêu vẫn dành cho phương thức xét tuyển tổng hợp dựa trên ba nhóm điểm: điểm học lực (gồm điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực), điểm cộng thành tích (văn - thể - mỹ, hoạt động xã hội...) và điểm ưu tiên.

"Nếu có điều chỉnh thì chỉ là yếu tố kỹ thuật, như hệ số tính điểm hoặc điểm cộng. Mục tiêu của trường là giữ ổn định để thí sinh không phải lo lắng vì thay đổi", ông Thắng chia sẻ.

Tại Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, xét tuyển tổng hợp cũng dự kiến được xác định là phương thức chủ đạo trong mùa tuyển sinh năm 2026. TS Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo nhà trường, cho biết trường dự kiến kết hợp nhiều yếu tố: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, học bạ THPT và các thành tích khác.

"Việc xét tuyển tổng hợp giúp đánh giá toàn diện, công bằng hơn đồng thời tuyển được thí sinh phù hợp nhất. Trọng số của điểm thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực sẽ cao hơn. Tỉ lệ cụ thể sẽ được trường tính toán và công bố sau. Tuy nhiên phương án tuyển sinh của trường có thể được điều chỉnh, tùy thuộc vào quy chế tuyển sinh mới", ông Nhân nói.

Trong khi đó một số trường đại học khác cũng chọn giữ ổn định phương thức tuyển sinh, song có những điều chỉnh linh hoạt để phù hợp thực tiễn.

ThS Phạm Thái Sơn - giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, Trường đại học Công Thương TP.HCM - cho biết năm 2026 trường dự kiến tiếp tục năm phương thức tuyển sinh: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực (Đại học Quốc gia TP.HCM) kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường đại học Sư phạm TP.HCM và học bạ cùng tuyển thẳng.

"Việc duy trì đa dạng phương thức giúp mở rộng cơ hội cho thí sinh, giảm áp lực vì không phụ thuộc vào một kỳ thi duy nhất. Trường đang tính đến việc áp dụng xét tuyển tổng hợp làm phương thức chính từ năm 2028", ông Sơn nói.

Tại Trường đại học Sư phạm TP.HCM, ba phương thức chính dự kiến vẫn được giữ nguyên trong mùa tuyển sinh năm 2026: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển học sinh lớp chuyên, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp (điểm thi năng lực chuyên biệt và học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm đánh giá năng lực với điểm thi năng khiếu).

Theo ông Nguyễn Ngọc Trung - phó hiệu trưởng nhà trường, các thay đổi nếu có sẽ được thông báo sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh 2026.

"Với kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt, nhiều khả năng trường sẽ tổ chức thi ở Cần Thơ, Tây Ninh (Long An cũ), Gia Lai, Đà Nẵng, Huế, Đắk Lắk và TP.HCM. Một số địa điểm sẽ tăng số đợt thi, chẳng hạn năm ngoái Đà Nẵng chỉ tổ chức một đợt, năm nay có thể ba đợt để đáp ứng nhu cầu của thí sinh", ông Trung nói.

Theo PGS.TS Tô Văn Phương - trưởng phòng đào tạo Trường đại học Nha Trang, năm 2026 trường vẫn giữ ba phương thức chính: xét tuyển thẳng theo quy chế Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và Hà Nội.

Từ năm 2025 điểm học bạ chỉ còn là điều kiện sơ tuyển, không dùng để xét tuyển trực tiếp. Tuy nhiên trường dự kiến điều chỉnh cách quy đổi điểm thưởng cho chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo hướng giảm mức quy đổi, đảm bảo công bằng hơn giữa các thí sinh.

Trường cũng sẽ rà soát hệ thống quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức để cải tiến cho những mùa tuyển sinh tiếp theo.

Tuyển sinh khó khăn nếu bỏ xét học bạ Theo PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng, nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo không có thay đổi lớn về quy chế hay phương hướng tuyển sinh, phương án tuyển sinh năm 2026 của trường cơ bản được giữ ổn định như năm 2025. "Vì Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có hướng dẫn, quy định hay quyết định chính thức về việc giữ hay bỏ phương thức xét học bạ nên các trường rất khó xác định phương án tuyển sinh cụ thể. Đặc biệt với khối tư thục, nếu bỏ hình thức này thì việc tuyển sinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn", ông Quỳnh chia sẻ. Giữ hay bỏ xét học bạ? Một trong những vấn đề được nhiều trường quan tâm nhất hiện nay là có nên tiếp tục xét tuyển bằng học bạ hay không. Các trường đều mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm đưa ra định hướng rõ ràng để có cơ sở xây dựng và hoàn thiện phương thức tuyển sinh phù hợp. ThS Lê Văn Hiển, phụ trách phòng đào tạo Trường đại học Luật TP.HCM, cho hay nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo không thay đổi lớn, phương án tuyển sinh của trường sẽ giữ nguyên như năm 2025. "Nếu bỏ xét tuyển học bạ, trường sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch và phương thức tuyển sinh", ông Hiển nói. Vẫn thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành TS Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), giải đáp thắc mắc của thí sinh và phụ huynh tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2025, TP.HCM - Ảnh: T.T.D. Tối 3-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định đã ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026, trong đó yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và đảm bảo thống nhất với kế hoạch của bộ; xây dựng thông tin tuyển sinh đầy đủ công khai, minh bạch để thí sinh sớm tiếp cận và chuẩn bị đăng ký xét tuyển; đảm bảo công bằng trong tuyển sinh. Theo kế hoạch này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết bộ ban hành kế hoạch chung và các văn bản hướng dẫn về tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non hiện hành của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin tuyển sinh (với các điểm chính làm căn cứ để học sinh có phương án học và ôn thi để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026), tuân thủ các quy định của quy chế tuyển sinh, các quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch này. Theo kế hoạch, các trường phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của trường vào ngày 15-2-2026. Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong thời gian quy định từ ngày 2-7 đến 17h ngày 14-7-2026. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc thí sinh có bị khống chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển hay không. Các phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vẫn tiếp tục được áp dụng trong năm 2026, tuy nhiên đối với xét tuyển học bạ THPT hiện bộ vẫn chưa có quyết định tiếp tục hay bỏ.

Tác giả: Trần Huỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn