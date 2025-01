Cha vợ và con rể bị bắt khẩn cấp

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại vụ việc.

Ngày 13-1, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã ra lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ Trần Tiến Thịnh (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Thái Hoàng Phương (57 tuổi, cha vợ của Thịnh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Trần Tiến Thịnh (trái) và cha vợ tại cơ quan công an.

Theo công an, lúc 22 giờ 30 ngày 11-1, do ùn tắc giao thông nên trong quá trình lưu thông từ hướng cầu Kinh về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thuộc phường 26, anh H.T.M (24 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đã chạy xe máy lấn sang phần đường ngược chiều để di chuyển dẫn đến xảy ra mâu thuẫn với cha con Thịnh ngồi trên ô tô.

Phương và Thịnh đã sử dụng 1 cây gậy kim loại đuổi đánh anh M. Chỉ khi được người dân can ngăn, Thịnh và Phương mới lên xe bỏ đi.

Công an quận Bình Thạnh vào cuộc truy xét bắt và mời tất cả đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Thịnh và Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên, bày tỏ thái ăn năn, hối hận về hành vi của bản thân.

Chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, Công an TP HCM đã xác minh nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích hoặc hủy hoại tài sản có nguyên nhân xuất phát từ những va chạm, mâu thuẫn trong quá trình lưu thông trên đường hoặc trong quá trình sinh hoạt, vui chơi, giải trí…

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động