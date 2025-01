Bắt khẩn cấp Trần Văn Chiến

Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án và chuyển Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị truy tố 02 bị can trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hà Lan về Việt Nam.

Trước đó, thực hiện các Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch vụ chuyển phát và bưu chính để hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Cục Hải quan Thành phố kiểm tra một số lô hàng từ Hà Lan về Việt Nam. Qua đó, đã phát hiện 01 lô hàng nghi vấn có chứa chất ma tuý. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý đã báo cáo lãnh đạo CATP và triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan.

Ma tuý được nguỵ trang trong các túi thực phẩm chức năng - Ảnh: CA TP Hà Nội

Đến ngày 10/01/2024, tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang đối tượng Trần Bá Đạt (SN 1995; HKTT: Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ là hơn 7,3 kg Ketamine được cất giấu ngụy trang trong túi thực phẩm chức năng để lẫn cùng bánh kẹo.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Chiến (SN 1996; HKTT: Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa; có chỗ ở tại ngõ 975 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tại cơ quan Công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Trần Văn Chiến (trái) và Trần Bá Đạt - Ảnh: CA TP Hà Nội

Ngày 15/01/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 02 bị can trên. Đến ngày 02/01/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án và chuyển Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị truy tố 02 bị can trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hà Lan về Việt Nam.

