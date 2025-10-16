Cảnh em gái thức chăm anh bị ung thư giai đoạn cuối gây xúc động

Your browser does not support the video tag.

Em gái túc trực, chăm anh trai bị ung thư Giữa đêm, khi anh trai lên cơn đau vì ung thư gan giai đoạn 4, Nguyễn Oanh (Hà Tĩnh) vội vàng tỉnh dậy, lấy dầu xoa bóp để anh đỡ đau hơn.

Hơn một tháng trước, khi vợ sinh con thứ 3 được 1 tháng, anh Nguyễn Thành (sinh năm 1993, quê Hà Tĩnh) thấy cơn đau lạ nên tới khám tại bệnh viện ở Hà Nội. Cú sốc ập đến khi anh được chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn 4.

Bệnh nặng nhưng anh không muốn chịu đựng cơn đau khi hóa trị nên xin về quê, chữa trị bằng thuốc nam. Gia đình tôn trọng quyết định này, bố mẹ và họ hàng thay nhau chăm sóc.

Nghe tin dữ, chứng kiến anh trai ngày ngày đau đớn, bố mẹ cũng đã tuổi cao, chị Nguyễn Oanh - em gái anh Thành - quyết định đóng cửa hàng ở Singapore, để con trai 10 tuổi cho chồng lo rồi một mình bay về quê chăm anh trai.

Nguyễn Oanh và anh trai Nguyễn Thành.



Ngày 8/10, sân bay Vinh đang đóng cửa, chị Oanh bay về Hà Nội rồi ngồi xe 6 tiếng mới về đến quê nhà xã Thạch Kim, Hà Tĩnh. Nhìn thấy anh đau yếu, chị không kìm được xúc động.

"Anh trai tôi vốn hiền lành, trầm tính, thương các em và ai cũng quý mến. Tôi đau xót khi anh mắc bệnh hiểm nghèo", chị Oanh nghẹn ngào nói với Tri Thức - Znews.

Về nhà đến nay đã hơn một tuần, ngày nào chị Oanh cũng túc trực bên cạnh anh, lo cho anh từ ăn uống đến thuốc thang. Chân, lưng đều đau nên anh chỉ có thể nằm im trên ghế, mỗi cử động lại khiến anh đau thấu xương.

"Nhìn anh đau, tim tôi cũng như thắt lại. Mỗi lần đau như vậy, anh bấu chặt vào ghế đến đỏ cả tay. Tôi không dám rời anh nửa bước. Mới về ít ngày mà mỗi lần nhìn anh tôi lại không cầm được nước mắt", chị nói.

Buổi tối, anh nói để anh ngủ riêng nhưng chị Oanh nhất quyết để anh nằm cùng phòng, tiện theo dõi khi anh trở bệnh. Nửa đêm, anh lên cơn đau, chân tay tê cứng, chị Oanh liền bật tỉnh dậy, lấy dầu xoa bóp rồi lấy nước cho anh uống.

"Từ ngày anh đổ bệnh, mẹ tôi cũng suy sụp tinh thần và hay khóc. Cả gia đình ai cũng lo cho anh. Buổi tối, tôi muốn chăm sóc anh để mẹ được ngủ ngon nhưng lúc nào mẹ cũng đòi nằm chen ra ngoài, sợ tôi vất vả", chị kể.

Chăm sóc người ốm là cả một hành trình dài, mỗi thành viên trong gia đình cũng nhắc nhau giữ tinh thần. Chị Oanh thấy nhẹ lòng khi anh vẫn ăn uống, trò chuyện được với mọi người. "Tôi không dám khóc trước mặt, sợ anh buồn. Anh còn động viên ngược lại chúng tôi rằng đừng lo quá, anh sẽ mạnh mẽ vượt qua".

Người em gái nói rằng thương chị dâu mới sinh, vết mổ còn đau nên muốn giúp đỡ, để chị còn thời gian cho em bé.

Chị Oanh bật tỉnh giấc khi thấy anh đau.

Chị Oanh đã kết hôn với chồng người Singapore và có một con trai 10 tuổi. Những ngày về quê chăm anh, chị đóng cửa hàng. Dù muốn ở lại lâu hơn nữa, song vì công việc và nhiều bộn bề, chị Oanh dự tính hết tuần sau sẽ sang lại Singapore để sắp xếp rồi về tiếp.

"Anh trai của chị dâu, cũng là bạn thân anh trai tôi, nói rằng sẽ sang nhà tôi phụ giúp chăm sóc anh nên tôi cũng đỡ lo lắng. Công việc không quá bó buộc, tôi cũng dễ về thăm. Trong nhà còn hai chị gái, đều đang sinh sống ở nước ngoài nên thời gian tới mới về được", chị Oanh nói.

Muốn ghi lại những kỷ niệm cùng anh trai, chị Oanh đăng video chị và cả nhà cùng chăm sóc anh trong thời gian bạo bệnh. Chị bất ngờ khi câu chuyện của gia đình thu hút hàng triệu lượt xem, được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn và nhận về bình luận xúc động.

"Nhìn cảnh này mà rơi nước mắt, ai có người thân bị bệnh nặng mới càng thấm thía, gia đình là điều gì đó quá thiêng liêng", "Anh trai chắc hẳn rất thương em nên em gái mới chăm sóc tận tình đến thế, gia đình hòa thuận thật đáng quý", "Tình yêu thương của gia đình sẽ giúp anh xoa dịu bớt những nỗi đau, chúc anh nhiều sức khỏe", dân mạng bày tỏ.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn