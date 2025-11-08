"Cây thuốc quý" không trồng cũng mọc tua tủa khắp vườn, ít người biết tận dụng

Chống viêm, giảm đau hiệu quả

Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, chiết xuất từ lá mã đề chứa các hoạt chất chống viêm mạnh như flavonoid và terpenoid. Các hợp chất này hoạt động bằng cách ức chế các chất trung gian gây viêm trong cơ thể, giúp giảm sưng, đỏ và đau.

Nhờ đặc tính này, mã đề được sử dụng để hỗ trợ làm dịu các tình trạng viêm mãn tính và giảm đau tự nhiên, củng cố ứng dụng truyền thống của nó trong việc điều trị các bệnh lý viêm nhiễm.

Thúc đẩy chữa lành vết thương

Khả năng làm lành vết thương là một trong những công dụng được nghiên cứu và công nhận rộng rãi nhất của mã đề. Các hợp chất như polysaccharide và các chất chống oxy hóa có trong lá mã đề đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường tái tạo mô, kích thích sự hình thành các tế bào mới và làm co các vết thương.

Nhiều nghiên cứu trên động vật và thử nghiệm lâm sàng nhỏ đã chứng minh rằng việc bôi chiết xuất mã đề tại chỗ có thể tăng tốc độ lành thương và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Cây mã đề là một loại thảo dược dân dã, quen thuộc tại Việt Nam, ẩn chứa vô vàn lợi ích sức khỏe. (Ảnh: Istock)

Kháng khuẩn và kháng virus tự nhiên

Mã đề thể hiện hoạt tính kháng khuẩn yếu nhưng đáng kể đối với nhiều loại vi khuẩn gây bệnh ngoài da và đường hô hấp. Các nghiên cứu in vitro (trong ống nghiệm) đã cho thấy chiết xuất mã đề có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây nhiễm trùng. Đặc biệt, nó cũng có hoạt tính chống virus và khả năng điều chỉnh miễn dịch (immune-modulating), giúp tăng cường phản ứng phòng vệ của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

Bảo vệ hệ tiêu hóa

Các thành phần hoạt tính trong mã đề, đặc biệt là chất nhầy và các hợp chất phenolic, đã được chứng minh có tác dụng chống loét dạ dày tá tràng. Chúng tạo ra một lớp bảo vệ trên niêm mạc dạ dày, giúp giảm kích ứng và trung hòa một phần axit dạ dày. Ngoài ra, mã đề còn được ghi nhận có tác dụng cải thiện nhu động ruột và được dùng để chống tiêu chảy nhờ khả năng thẩm thấp và làm săn niêm mạc ruột.

Lợi tiểu và hỗ trợ chức năng thận

Mã đề giúp tăng cường lưu lượng nước tiểu, từ đó thúc đẩy quá trình đào thải chất lỏng dư thừa và các chất độc ra khỏi cơ thể. Lợi ích này đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan đến đường tiết niệu như viêm bàng quang, tiểu buốt, và hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành sỏi ở thận và bàng quang.

Tiềm năng chống oxy hóa mạnh mẽ

Mã đề là nguồn giàu các chất chống oxy hóa tự nhiên, bao gồm các hợp chất phenolic và vitamin C. Các chất chống oxy hóa này đóng vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do (free radicals) gây hại trong cơ thể. Nhờ đó, mã đề giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, giảm tổn thương tế bào do tuổi tác và môi trường, góp phần vào việc ngăn ngừa các bệnh lý mãn tính liên quan đến lão hóa và viêm nhiễm.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn