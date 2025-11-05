Cây sanh 100 năm tuổi bật gốc sau 'lũ chồng lũ' ở Huế

Hình ảnh cây sanh chụp vào lúc 16h ngày 4/11. Ảnh: Quốc Anh.

Sau nhiều ngày mưa lớn và lũ dâng cao, người dân tại phường Gia Hội, Huế, ngỡ ngàng khi chứng kiến cây sanh số 169, trước nhà 226 đường Bạch Đằng bị bật gốc, trơ rễ giữa lớp bùn non.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, phần thân và tán cây ngã về phía sông Đông Ba (một nhánh của sông Hương). Nước trên mặt đường khoảng 50 cm nhấn chìm một phần rễ. Người dân đi nhận hỗ trợ bàng hoàng ngoái nhìn cây.

Nhiếp ảnh gia Ngô Lễ (cháu ngoại của gia đình ở số nhà 226) cho biết cây đã có mặt ở đây hơn một thế kỷ. "Mẹ tôi (sinh năm 1927) kể rằng khi bà sinh ra, cây đã xuất hiện sừng sững ở đó. 'Cụ' đột ngột bật gốc trong trận lụt năm nay khiến người dân ngơ ngác và tiếc nuối", ông nói.

Cây sanh nằm đối diện căn nhà số 226, gắn số 169. Ảnh: Quốc Anh.

Cây sanh cho bóng mát, từng là "báu vật" của ngôi làng, gắn bó với bao thế hệ. Hiện, nước lũ ở mức cao gây khó khăn trong việc tiếp cận và công tác khắc phục.

TP Huế ghi nhận số lượng cây xanh lớn, nhiều cây cổ thụ quý hiếm. Tháng 6/2025, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết hơn 6.600 cây xanh trong Quần thể di tích Cố đô Huế được số hóa, gắn mã định danh, phục vụ công tác chăm sóc và quản lý, dựa vào hệ thống do Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố - HueCIT - phát triển.

Thông tin cụ thể về tọa độ, lịch sử phát triển, tình trạng sinh trưởng đều được cập nhật trên hệ thống.

Nước sông Hương và sông Bồ xuống dưới mức báo động 3 vào ngày 4/11. Nước lũ tại nhiều tuyến đường cũng rút đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vệ sinh và khôi phục hệ thống điện cho người dân. Trước đó, ngày 3/11, Công ty Điện lực Huế ngừng cung cấp điện cho hơn 160.000 hộ do mưa lũ lớn.

Tác giả: Quốc Anh - Vi Lê

