Sáng lái ôtô đi làm, chiều phải ngồi ghe về vì nhà ngập cả mét ở Huế

Your browser does not support the video tag.

Chàng trai Huế sáng đi làm bằng ôtô, chiều về bằng ghe vì nhà ngập Chỉ trong hơn 10 tiếng ngày 2/11, căn nhà tại đường Ngô Đức Kế, phường Phú Xuân, thành phố Huế của Ngọc Hùng bị nước dâng ngập cả mét.

Sáng 3/11, ngồi trú trên gác lửng của căn nhà tại đường Ngô Đức Kế, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Ngọc Hùng (sinh năm 1999) vẫn chưa hết bất ngờ với cảnh tượng trước mắt: nước dâng cao ngập cả mét, bộ bàn ghế, chiếc tủ vừa được dọn rửa, lau khô cách đây hai ngày nay lại chìm trong làn nước lũ.

"Thực sự là cảnh tượng chưa từng thấy", anh nói với Tri Thức - Znews.

Ngọc Hùng kể vào khoảng 5h30 sáng 2/11, khi anh rời nhà đi làm bằng ôtô, nhà cửa và đường xá trong khu vực vẫn khô ráo, thậm chí trời hửng nắng sau chuỗi ngày mưa dài. Tuy nhiên khoảng 13h cùng ngày, mưa lớn quay trở lại kéo theo mực nước dâng cao nhanh chóng.

Đến hơn 19h, chàng trai Huế thậm chí không thể lội nước về nhà, phải sử dụng ghe vì nước ngoài đường đã dâng cao hơn 1 mét. Cảnh tượng đối lập giữa buổi sáng và tối ngay tại nhà được anh trích xuất từ camera an ninh, chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người kinh ngạc.

Hình ảnh tại nhà Ngọc Hùng lúc 5h30 và gần 20h ngày 2/11.

Đáng nói, đây đã là lần thứ hai chỉ trong một tuần nhà Hùng bị ngập nặng. Mới hai ngày trước, vào 30/10, nhà Ngọc Hùng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi Huế ngập kỷ lục.

"Hôm 30/10, nhà tôi ngập khoảng 1,6 m, đợi mãi nước mới rút để lau dọn, thế mà giờ lại ngập tiếp. Lần trước, dù đã kê cao hết mức, một số thiết bị gia dụng như máy giặt, sấy, tủ lạnh vẫn bị ảnh hưởng, lần này không biết sẽ thiệt hại bao nhiêu", anh nói.

May mắn, trước khi về nhà chiều 2/11, Ngọc Hùng cho biết anh đã kịp đem ôtô đi gửi ở khu vực cao nên hiện tài sản này vẫn an toàn. Ngoài ra, nhờ chính quyền địa phương cảnh báo trước, gia đình anh vẫn trữ sẵn một số lương thực, nhu yếu phẩm đủ để cầm cự. Từ tối 2/11, khu vực anh sinh sống cũng đã mất điện.

Nhà ngập sâu, Ngọc Hùng phải trú trên gác lửng song may mắn đã tích trữ đủ đồ ăn.

"Sinh ra và lớn lên ở Huế, đây là lần đầu tiên tôi phải liên tục chạy lụt như thế này, cuộc sống thực sự bị đảo lộn. Lần này, không biết khi nào nước mới rút để trở lại cuộc sống bình thường", Hùng bày tỏ, cho biết vào khoảng 10h sáng 3/11, khu vực nhà anh vẫn có mưa lớn, nước tiếp tục dâng lên.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, từ ngày 2-8/11, địa phương vẫn nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió Đông, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt và sạt lở tại nhiều khu vực.

Đêm qua và rạng sáng 3/11, khu vực từ nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng ghi nhận mưa lớn diện rộng, với lượng mưa đo được tại Lâm Thủy (Quảng Trị) 141 mm, đỉnh Bạch Mã (Huế) 220 mm và Kỳ Phú (Đà Nẵng) 301 mm trong vòng 6 giờ.





Tác giả: Mai An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn