Cầu thủ Trung Quốc và Thái Lan ẩu đả

U23 Trung Quốc có màn rượt đuổi kịch tính khi hòa 2-2 trước U23 Thái Lan tại giải giao hữu CFA Team China. Những phút bù giờ đẩy trận đấu lên cao trào. Khi U23 Trung Quốc chuẩn bị thực hiện quả đá phạt, tình huống ẩu đả xảy ra trong vùng cấm. Trọng tài Maimaitijiang lập tức rút 2 thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của Xuan Zhijian bên phía chủ nhà và Usama của U23 Thái Lan.

Tờ 163 của Trung Quốc viết: "Các góc quay truyền hình cho thấy cầu thủ Thái Lan có hành vi đánh vào mặt đối phương, trong khi Xuan Zhijian dường như chỉ tham gia can ngăn. Quyết định đuổi cả 2 cầu thủ vì thế gây tranh cãi lớn, khiến các cầu thủ Trung Quốc phản ứng dữ dội".

Được chơi trên sân nhà, U23 Trung Quốc nhập cuộc chủ động và kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp một. Tuy nhiên, sự kém hiệu quả ở khâu dứt điểm khiến đội bóng áo đỏ phải trả giá. Dù cầm bóng tới 70% và tạo ra nhiều cơ hội, họ không thể ghi bàn, thậm chí còn bị từ chối một pha lập công vì việt vị.

Ngược lại, U23 Thái Lan tận dụng tốt những pha phản công sắc bén để ghi liền 2 bàn từ số ít cơ hội có được, khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 2-0. Sang hiệp hai, thế trận đảo chiều rõ rệt khi U23 Trung Quốc liên tiếp ghi 2 bàn thắng.

Dù vậy, đội chủ nhà không thể kết liễu được U23 Thái Lan khi bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn vào cuối trận. Sau lượt trận đầu tiên, cả 4 đội U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan, U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên cùng có 1 điểm.

Ngày 28/3, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu với U23 Thái Lan, trong khi U23 Triều Tiên sẽ gặp đội chủ nhà U23 Trung Quốc.

Tác giả: Hiểu Phong

