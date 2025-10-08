Số phận 7 cầu thủ Malaysia gian lận sẽ ra sao?

Theo The Strait Times, với việc Malaysia không công nhận chế độ song tịch, về lý thuyết, các cầu thủ này hiện chỉ sở hữu duy nhất hộ chiếu Malaysia được cấp.

Thế khó

Theo luật, họ bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch trước đó và chỉ được giữ duy nhất hộ chiếu Malaysia. Điều này khiến con đường trở lại thi đấu cho các đội tuyển quốc gia ở châu Âu và Nam Mỹ của những ngôi sao này khó khả thi.

Nếu muốn trở lại thi đấu cho các CLB châu Âu sau lệnh cấm, họ cũng sẽ gặp khó bởi không còn suất ưu đãi cho cầu thủ thuộc EU hoặc nằm trong quốc gia thuộc top đầu trên BXH FIFA.

Hiện tại, các cầu thủ này vẫn được Malaysia công nhận là công dân và sở hữu hộ chiếu nước này. Tuy nhiên, vì tính hợp lệ của hộ chiếu này bị FIFA nghi ngờ, các cầu thủ sẽ không được công nhận để thi đấu trong các giải đấu quốc tế do tổ chức này quản lý.

Ngay cả khi lệnh cấm 12 tháng kết thúc, các cầu thủ này khó có thể trở lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia, vì FIFA không chỉ trừng phạt hành vi sai phạm mà còn đặt nghi vấn về tính hợp lệ của quốc tịch. Nếu tài liệu bị xác định là giả mạo, việc khắc phục vấn đề trong vòng 12 tháng là gần như không thể.

Bài học Đông Timor

Đội tuyển Đông Timor từng đối mặt với tình huống tương tự, khi các cầu thủ của họ không thể tiếp tục thi đấu quốc tế sau khi bị FIFA xác định vi phạm quy định nhập tịch.

Ở vòng loại World Cup 2018, Timor Leste đưa vào sân tới 9 cầu thủ Brazil nhưng lại đăng ký họ dưới diện “cầu thủ nhập tịch” với giấy tờ giả. Sự việc nhanh chóng bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và FIFA phát hiện, dẫn đến một án phạt chưa từng có trong lịch sử bóng đá khu vực.

Trung vệ Facundo Garces - trụ cột hàng thủ của Alaves - đang đứng trước nguy cơ đánh mất sự nghiệp ở tuổi 26.

Dù vậy, nếu không phải nhận lệnh cấm thi đấu dài hạn hơn từ FIFA và AFC, các cầu thủ này vẫn có thể tiếp tục thi đấu ở cấp câu lạc bộ. Giải pháp khả thi nhất với các cầu thủ này đó là họ phải chứng minh được mình có gốc gác Malaysia, bằng việc tìm thêm tài liệu chứng minh.

Ngoài ra, việc sinh sống tại Malaysia trong 5 năm tới để được FIFA công nhận cũng là phương án có thể được tính đến. Trước mắt, những ngôi sao không chơi tại Malaysia như Facundo Garces hay Rodrigo Holgado đang gặp khó.

Garces mất vị trí tại Alaves, nơi trung vệ này đang là trụ cột và ra sân trong mọi trận đấu tại La Liga trước khi án phạt được ban hành. Alaves có thể chấm dứt hợp đồng với Garces ngay lập tức, qua đó khép lại cơ hội thi đấu của anh tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha.

Rodrigo Holgado phải xin nghỉ không lương tại CLB America de Cali (Colombia). Những cầu thủ còn lại như Jon Iraurgui, Joao Figueiredo và Hector Hevel có thể được CLB chủ quản Johor Darul Ta’zim ở giải VĐQG Malaysia bảo đảm tương lai sau án phạt cấm thi đấu 12 tháng từ FIFA.

Vụ việc liên quan đến bảy cầu thủ Malaysia gian lận quốc tịch đang gây rúng động không chỉ thể thao Đông Nam Á, mà còn khiến quốc tế chú ý. Số phận của các cầu thủ này hiện vẫn đang là dấu hỏi lớn, khi tương lai thi đấu quốc tế của họ đang gặp rủi ro lớn.

Dù chính phủ Malaysia có thể tiếp tục công nhận quốc tịch của họ, FIFA dường như sẽ không thay đổi lập trường về tính hợp lệ của các tài liệu liên quan.

Tác giả: Tường Linh

Nguồn tin: znews.vn