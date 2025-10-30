Cầu sập sau bão, gần 300 học sinh Thanh Hóa lội đường vòng đến lớp

Your browser does not support the video tag.

Theo ghi nhận, cầu Mọ có chiều dài khoảng 100m, rộng gần 4m, được xây dựng vào năm 2017, là tuyến giao thông huyết mạch nối liền hai thôn của xã Xuân Tín. Sau bão số 10, nước lũ dâng cao đã cuốn trôi toàn bộ kết cấu cây cầu, khiến hơn 400 hộ dân hai bên bờ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất.

Cầu Mọ sập sau bão số 10.

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, sự cố cầu sập còn khiến gần 300 học sinh phải đi đường vòng hơn 7-8km để đến trường.

Đại diện UBND xã Xuân Tín cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, yêu cầu địa phương khẩn trương xây dựng phương án khắc phục.

Sau cơn lũ, đây là những gì còn sót lại của cây cầu Mọ

Người dân mong sớm có cây cầu mới để ổn định cuộc sống và đi lại an toàn.

Hiện, UBND xã Xuân Tín đã đề xuất phương án xây dựng cầu Mọ mới với chiều dài dự kiến 150m, rộng 8,5m, tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự kiến công trình sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025-2026.

Tác giả: Bá Nam

Nguồn tin: kinhtedothi.vn