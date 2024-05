Câu kết với nhau buôn ma tuý, hai người đàn ông trả giá đắt

Ngày 6/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Và Bá Tủa, SN 1990 và Thò Bá Pó, SN 1990, cùng trú bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên toà, hai bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 3/2023, Thò Bá Pó gặp người đàn ông quốc tịch Lào (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể) tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ. Hai người trao đổi số điện thoại liên lạc để tiện trong việc mua bán ma tuý.

Ngày 27/3/2023, có một người đàn ông gặp Tủa hỏi mua 30 gói hồng phiến và nửa bánh heroin. Tủa đồng ý và hai bên thống nhất giá 125 triệu đồng. Người đàn ông này đưa cho Tủa 25 triệu đồng tiền công để Tủa tìm ma túy. Sau đó, Tủa gọi điện cho Pó về việc có người đặt mua ma túy và nói Pó tìm “hàng” bán cho khách, tiền lời hai người sẽ chia đôi.

Hai bị cáo Pó và Tủa tại phiên toà.

Đầu tháng 4/2023, Thò Bá Pó liên lạc với người đàn ông Lào hỏi mua số lượng ma túy khách đặt. Giá 30 gói hồng phiến là 28 triệu đồng, nửa bánh heroin giá 50 triệu đồng.

Thống nhất giá cả, Thò Bá Pó sang Lào lấy “hàng”. Pó đem về nhà cất trong tủ áo quần của mình và thông báo cho Tủa biết. Tủa gọi điện cho vị khách đã đặt mua hẹn ngày giao dịch. Khi đang chuẩn bị giao ma tuý cho khách thì cả hai bị tổ công tác Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bắt giữ cùng tang vật. Pó lợi dụng sơ hở bỏ chạy và giữa tháng 1/2024 thì bị bắt giữ. Cơ quan công an xác định tổng khối lượng 2 loại ma túy mà Pó và Tủa phải chịu trách nhiệm là 760,61gam.

Hai bị cáo tỏ ra hối hận về việc mình gây ra, biện minh cho hành vi phạm tội này là thiếu hiểu biết pháp luật và do hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Riêng 25 triệu đồng tiền công vị khách đưa cho, Tủa đã tiêu xài hết.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên án Thò Bá Pó và Và Bá Tủa mỗi bị cáo 20 năm tù cùng tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tác giả: Minh Tâm - Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn