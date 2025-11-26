Cậu bé viết thơ nói về biệt tài của mẹ, câu cuối chốt hạ khiến các ông bố đọc phải giật mình

Các bài văn của học sinh tiểu học luôn mang một sự hồn nhiên đặc trưng, đôi khi thật đến mức khiến người lớn “khóc cười lẫn lộn”. Có lẽ chính vì sự vô tư ấy mà không ít bài tập làm văn trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội.

Mới đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ bài văn miêu tả mẹ của một học sinh tiểu học. Ban đầu, cậu bé dành nhiều lời khen cho mẹ, nào là nấu ăn ngon, chăm chỉ làm việc và luôn tận tâm dạy con học bài. Cứ tưởng mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như vậy, nhưng ở những câu văn tiếp theo, cư dân mạng lại bật cười khi cậu bé chuyển sang phần kể thật thà.

Theo đó, cậu bé miêu tả “Mẹ em hơi lùn, hay nói nhiều. Mẹ hay cười và cười rất to”. Không chỉ vậy, em còn miêu tả mẹ có tửu lượng “đỉnh cao”, “uống rượu chẳng bao giờ say”... khiến nhiều người đọc không nhịn được cười.

Đặc biệt, câu kết “Mẹ nhiều tiền nhất nhà, em rất yêu mẹ” lập tức thu hút sự chú ý. Không ít ông bố thừa nhận đọc đến đây phải “giật mình” vì… quá đúng với tình cảnh nhiều gia đình.

Sau khi được đăng tải, bài văn nhanh chóng tạo nên sự thích thú trên mạng xã hội. Người đọc liên tục bày tỏ sự bất ngờ trước hình ảnh người mẹ thay đổi liên tục qua nét bút trẻ thơ từ hiền dịu, đảm đang cho đến… vui tính và sở hữu tửu lượng đáng nể. Nhiều người đùa rằng có lẽ người mẹ trong câu chuyện sẽ vừa buồn cười vừa ngại ngùng khi đọc được bài văn tả mình của con trai. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét cậu bé có óc quan sát tốt và miêu tả đúng chất trẻ nhỏ.

Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng:

- Đúng là trẻ con chẳng biết giấu gì. Mẹ vừa giỏi uống rượu lại nắm giữ tài chính trong nhà, nghe quen quen.

- Con nít đúng là “thánh thật thà”. Đọc đến đoạn mẹ uống rượu không say mà cười muốn xỉu. Tả đúng như camera an ninh trong nhà luôn.

- Bài văn dễ thương quá trời. Bé quan sát mẹ kỹ thật, từng chi tiết nhỏ xíu cũng đưa vào. Mà công nhận, trẻ con tả thì mới đúng bản chất như vậy.

- Câu chốt “mẹ nhiều tiền nhất nhà” làm nhiều ông bố quê nhẹ. Nhìn mà thấy hoàn cảnh chung của bao nhiêu gia đình thời nay.

- Mình đọc xong mà tưởng tượng cảnh mẹ bé đọc bài văn, chắc vừa cười vừa thẹn. Nhưng đúng là trẻ con, thấy sao nói vậy, không màu mè.

- Tửu lượng của mẹ được con trai công khai thế này chắc bạn bè đồng nghiệp biết hết. Nhưng phải nói là rất đáng yêu, vừa chân thật vừa buồn cười.

- Bài văn đúng chất học sinh tiểu học, đọc mà ôm bụng cười cả ngày.

Tác giả: Đông

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn