Cậu bé sửa ô tô chuyên nghiệp gây sốt trên TikTok

Your browser does not support the video tag.

Thợ máy nhí thao tác sửa xe ô tô khá thành thạo khiến cộng đồng mạng kinh ngạc - Video: TikTok youngest Engineer

Đoạn video dài 31 giây ghi lại niềm đam mê sửa xe ô tô đáng kinh ngạc của cậu bé. Cậu mặc bộ đồ thợ cơ khí lấm lem dầu mỡ, cho thấy đang học nghề từ một người chuyên nghiệp, chứ không chỉ đơn giản là niềm vui con trẻ.

Cậu bé tự tin tháo lắp, xử lý từng bộ phận có vấn đề. Miệng cậu cười tươi cho thấy sự tự tin cũng như niềm tự hào về công việc của mình.

Video được đăng tải trên tài khoản @youngest Engineer. Toàn bộ tài khoản mới chỉ có 11 video, nhưng tất cả đều xoay quanh cậu bé, cho thấy đây có vẻ là tài khoản dành riêng cho cậu.

Chưa có nhiều thông tin về cậu bé, tên tuổi cũng không được nhắc đến trong phần giới thiệu ngoài "thợ máy nhỏ nhất thế giới". Nhưng dựa vào thẻ hashtag được gắn, có thể xác định cậu bé đến từ Uganda.

Những người theo dõi các video của cậu bé đều tỏ ra thán phục trước tài năng và sự chăm chỉ của thợ máy nhí.

- Siêu anh hùng.

- Đưa cần câu chứ không đưa cá, cậu bé này sẽ trưởng thành với tương lai xán lạn.

- Đến năm 20 tuổi, cậu bé có thể tự hào nói mình có 15 năm kinh nghiệm trong nghề.

- Đáng lẽ tụi nhỏ ở trường nên được học những thứ như thế này.

Bên cạnh đó, cũng có một số người tỏ ra thương cảm. Họ cho rằng có thể nhà bé nghèo đến mức tuổi nhỏ phải sớm đi học nghề phụ giúp gia đình.

Tác giả: THANH LINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ