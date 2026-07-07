Catalan đề xuất đầu tư khu công nghiệp gần 1.900 tỷ tại Nghệ An

Một góc khu công nghiệp VSIP 1 tại Nghệ An. (Ảnh minh hoạ)

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An vừa có văn bản gửi các sở, ngành và UBND xã Nghĩa Thọ lấy ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nghĩa Đàn.

Theo hồ sơ do CTCP Công nghiệp Catalan đề xuất, dự án được quy hoạch tại xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An, với diện tích khoảng 144,46 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.885 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 282,9 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Theo kế hoạch của doanh nghiệp, công tác chuẩn bị đầu tư sẽ được thực hiện trong quý II/2026. Sau khi được Nhà nước giao đất, dự án dự kiến được triển khai xây dựng trong vòng 4 năm và bắt đầu thu hút các nhà đầu tư thứ cấp từ quý I/2028.

Tăng vốn để triển khai dự án

CTCP Công nghiệp Catalan được thành lập năm 2022, có trụ sở tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Khi thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 110 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thung Mơ và CTCP Dịch vụ Thương mại Phú Hưng Yên Bái, mỗi đơn vị góp 11 tỷ đồng; Công ty CP Bình Dương góp 12,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Quang Phú góp 23,1 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Nguyên góp 5,5 tỷ đồng và ông Cao Viết Xứng góp 47,3 tỷ đồng.

Đến tháng 2/2026, Catalan tăng vốn điều lệ lên 290 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp do ông Đinh Xuân Đạt (SN 1990 - Nghệ An) giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo dữ liệu của Nhadautu.vn, Catalan hiện là công ty con của CTCP Nhựa Châu Âu. Đáng chú ý, ngày 3/6/2026, Nhựa Châu Âu đã ký cam kết hỗ trợ tài chính cho Catalan với số tiền 282,9 tỷ đồng, tương đương phần vốn chủ sở hữu mà doanh nghiệp phải góp để thực hiện dự án Khu công nghiệp Nghĩa Đàn.

Báo cáo tài chính cho thấy, trong giai đoạn 2023 - 2025, tổng tài sản của Catalan duy trì ở mức khoảng 110 tỷ đồng, gần như toàn bộ là tiền và các khoản tương đương tiền.

Đến hết 6 tháng đầu năm 2026, sau đợt tăng vốn, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt khoảng 290 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 289,9 tỷ đồng, phản ánh nguồn lực tài chính đã được bổ sung để phục vụ kế hoạch đầu tư.

Công ty mẹ kinh doanh ra sao?

CTCP Nhựa Châu Âu được thành lập năm 2007, có trụ sở tại tỉnh Ninh Bình. Tính đến tháng 10/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 1.536 tỷ đồng, do ông Hoàng Quốc Huy giữ chức Tổng giám đốc.

Theo giới thiệu trên website, Nhựa Châu Âu là tập đoàn sản xuất đa ngành hoạt động trên thị trường toàn cầu, trong đó nổi bật với vị thế là nhà sản xuất filler masterbatch. Doanh nghiệp còn sản xuất nhựa thông, gỗ nhựa và sở hữu nhiều mỏ đá tại Yên Bái và Nghệ An.

Trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, CTCP Công nghiệp EuP, một công ty thành viên của Nhựa Châu Âu, hiện là chủ đầu tư Khu công nghiệp Phú Thịnh 3 tại Yên Bái với quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư 550 tỷ đồng. Tập đoàn cũng mở rộng sang lĩnh vực công nghệ thông tin với các mảng phát triển game và phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP).

Về kết quả kinh doanh, năm 2023, Nhựa Châu Âu ghi nhận tổng tài sản hơn 2.859 tỷ đồng, doanh thu đạt 4.489 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 119,5 tỷ đồng và tổng nợ hơn 980 tỷ đồng. Trong năm này, doanh nghiệp đã đầu tư 14,7 tỷ đồng vào CTCP Công nghiệp Catalan dưới hình thức góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết.

Sang năm 2024, tổng tài sản của Nhựa Châu Âu vượt 3.032 tỷ đồng, doanh thu đạt 5.268 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 142 tỷ đồng. Tổng nợ cũng tăng lên hơn 1.200 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng lên hơn 3.400 tỷ đồng. Doanh thu đạt hơn 5.390 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 320 tỷ đồng, tăng khoảng 178 tỷ đồng so với năm trước, cho thấy đà tăng trưởng tích cực trước khi doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp thông qua công ty con Catalan

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn