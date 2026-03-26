Cấp cứu người đàn ông sốc phản vệ do ong đốt

Anh L.V.H trú xã Tân An bị ong đốt được cấp cứu kịp thời tại Trạm y tế. Ảnh: CSCC

Chiều 26/3, bà Hoàng Thị Điệp - Trưởng trạm Y tế xã Nghĩa Hành cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp nguy kịch do ong đốt. Nạn nhân là anh L.V.H. (47 tuổi) trú xóm Phú Cốc, Tân Hương, xã Tân An.

Trước đó, vào khoảng 8h45 cùng ngày, khi đang cày đất tại khu vực giáp ranh giữa xã Tân An và xã Nghĩa Hành, anh H. bị một đàn ong tấn công.

Chỉ trong thời gian ngắn, nạn nhân bị đốt khoảng 10 nốt tập trung ở vùng đầu và mặt. Ngay sau đó, anh xuất hiện các triệu chứng dị ứng nặng như nổi mẩn đỏ toàn thân, khó thở, rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê, mất ý thức do sốc phản vệ.

Phát hiện sự việc, chủ thuê đưa anh H. đến trạm y tế trong tình trạng rất nguy kịch. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân gần như không bắt được mạch, huyết áp không đo được.

Trước tình thế cấp bách, các y bác sĩ lập tức triển khai phác đồ cấp cứu sốc phản vệ, sử dụng thuốc tiêm qua đường bắp và tĩnh mạch nhằm duy trì sự sống. Sau khi được xử trí tích cực, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định, ý thức cải thiện. Nạn nhân sau đó được chuyển lên Trung tâm Y tế Tân Kỳ để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo bà Hoàng Thị Điệp, đây là trường hợp sốc phản vệ rất nặng do ong đốt, nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời. "Do vậy, khi bị ong đốt người dân cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý, tránh hậu quả đáng tiếc", bà Điệp khuyến cáo.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết