Cảnh sát giao thông kịp thời giúp người bị tai nạn đi cấp cứu

CSGT TP Vinh cùng người dân nhanh chóng đưa nạn nhân bị TNGT đi cấp cứu. Ảnh MXH

Ngày 19/9, nhiều người dùng mạng xã hội Facebook tại Nghệ An đăng tải, chia sẻ hình ảnh lực lượng CSGT hỗ trợ, giúp đỡ người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu bằng xe chuyên dụng. Hình ảnh này đã nhận được sự yêu mến, cảm phục từ cộng đồng mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Lê Đăng Khoa - Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Vinh cho biết, hình ảnh các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ, giúp đỡ người bị tai nạn là các chiến sĩ CSGT Công an TP Vinh. Trước đó, Tổ tuần tra kiểm soát CSGT số 5 thuộc Đội CSGT Công an TP Vinh trong lúc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường Thăng Long thì phát hiện cụ ông Đặng Xuân Hải (83 tuổi, trú tại khối 1, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) điều khiển xe mô tô 37K1 - 668.19 bị ngã ven đường.

Nạn nhân nhờ được hỗ trợ, cấp cứu kịp thời nên sức khỏe đã ổn định. Ảnh MXH

Ngay khi nhận thấy nạn nhân gặp tai nạn, nguy hiểm tính mạng, lực lượng CSGT đã cùng với người dân kịp thời đưa nạn nhân lên xe chuyên dụng của CSGT và vận chuyển tới bệnh viện Đa khoa Nghệ An để cấp cứu.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các chiến sĩ CSGT, nạn nhân đã được y bác sĩ BV Đa khoa Nghệ An cấp cứu, chăm sóc nên không ảnh hưởng tính mạng, sức khỏe nạn nhân đang tiến triển tốt.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn