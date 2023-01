Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Thái Hoà giúp đỡ người dân bị nạn trong đêm

Theo đó, vào khoảng 19h30’ ngày 05/01/2023, quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 48D, thuộc địa phận xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Thái Hoà phát hiện xe ô tô 04 chỗ do anh Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1982), trú tại huyện Nghĩa Đàn điều khiển bị lọt xuống mương, mắc kẹt bên lề đường, không thể di chuyển. Do trời đã tối, mặt khác đây là khu vực dân cư thưa nên anh Hải khá lo lắng.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Thái Hoà hỗ trợ chủ xe nâng phần thân xe lên mặt đường để tiếp tục di chuyển

Khi phát hiện vụ việc, ngay lập tức, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Thái Hoà đã trực tiếp xuống mương cùng anh Hải nâng phần thân xe lên mặt đường để tiếp tục di chuyển, đồng thời hướng dẫn chủ xe cách lái xe an toàn tại các đoạn đường vắng.

Hành động dù nhỏ nhưng đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, vì Nhân dân phục vụ của Tổ công tác nói riêng và lực lượng Công an thị xã Thái Hòa nói chung; tiếp tục củng cố, thắt chặt mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa lực lượng Công an với quần chúng Nhân dân.



Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn