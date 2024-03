Cảnh nóng gây tranh cãi trong phim mới của TVB

Những bộ phim của TVB từ lâu đã là một "món ăn tinh thần" yêu thích của nhiều khán giả Việt. Mới đây, bộ phim Câu chuyện sau hôn nhân trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của dư luận. Đặc biệt là cảnh nóng trần trụi của Lê Nặc Ý.

Cảnh nóng ướt át trong phim mới của TVB nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều khán giả cho rằng cảnh khỏa thân 100% của Lê Nặc Ý trong phim quá táo bạo và có phần dung tục. Trên các diễn đàn yêu thích phim TVB, một số fan còn cho rằng cảnh quay này làm mất đi cái chất xưa nay của nhà đài Hồng Kông (Trung Quốc), đưa cảnh nóng vào để chạy theo thị trường.

Một số bình luận của khán giả như: "Rồi TVB cũng đưa cảnh nóng bạo vào phim để tăng thương mại"; "phim truyền hình TVB tuổi thơ của tôi là không có cảnh nóng, chuẩn bị hôn là chuyển cảnh rồi, giờ xem không quen"; "giờ phim ế, không lộ thì có ai xem"; "giờ phim TVB mất đi hết cái chất ngày xưa tôi từng xem"; "hở bạo mà nội dung nhàm chán cũng không xem";...

Việc TVB đưa cảnh nóng trần trụi vào phim bị khán giả phản ứng dữ dội.

Câu chuyện sau hôn nhân là dự án mới trong năm 2024 của TVB, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của đài như Lê Nặc Ý, La Tử Dật, Trần Tự Dao, Lại Uý Linh, Vương Mẫn Dịch, La Thiên Vũ,... Đây cũng là bộ phim đầu tiên Trần Tự Dao đảm nhận vai trò nữ chính.

Phim có 20 tập, được chia làm 4 phần (mỗi phần 5 tập) với các chủ đề là Ly hôn, Ngoại tình, Sai lầm và Sửa chữa. Cốt truyện xoay quanh về các cung bậc cảm xúc, mâu thuẫn và biến cố trong tình yêu, hôn nhân.

Câu chuyện sau hôn nhân nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

