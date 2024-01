Cảnh nóng trần trụi trong phim hay nhất Quả cầu vàng 2024

Poor Things chiến thắng giải thưởng "Phim điện ảnh hay nhất thể loại ca nhạc hoặc hài kịch" tại Quả cầu vàng 2024. Poor Things là một bộ phim của đạo diễn người Hy Lạp - Yorgos Lanthimos, pha trộn giữa thể loại khoa học viễn tưởng và yếu tố hài hước, âm nhạc.

Dự án có sự tham gia của Emma Stone, Mark Ruffalo, Margaret Qualley, Willem Dafoe,... Tại Mỹ, Poor Things được gắn nhãn R, yêu cầu người xem dưới 17 tuổi vào rạp phải có người bảo trợ.

Trailer Poor Things - bộ phim giành chiến thắng tại Quả cầu vàng 2024.

Poor Things lấy bối cảnh thế kỷ 19, kể về câu chuyện của nữ chính Bella Baxter (Emma Stone đóng). Cô từng tự sát và sau đó được một nhà khoa học hồi sinh. Sau đó, Bella bỏ trốn cùng luật sư Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo đóng). Anh ta là một người có cuộc sống trụy lạc và phóng túng.

Trong cuộc hành trình "bỏ trốn", Bella dần phát hiện ra những điều mới mẻ của bản thân. Trong đó có cả những trải nghiệm về tình dục. Vì thế, tần suất xuất hiện các cảnh nóng, khỏa thân trong Poor Things rất dày đặc.

Loạt cảnh nóng trần trụi trong phim Poor Things.

Chia sẻ về vấn đề cảnh nóng trong Poor Things, đạo diễn Yorgos Lanthimos cho biết: "Cảnh nóng là một phần quan trọng, phản ánh sự tự do trải nghiệm của nhân vật Bella, trong đó có tình dục. Tôi không muốn thực hiện một bộ phim hời hợt bởi sự e ngại. Như thế sẽ làm hỏng hết cốt truyện và hành trình khám phá bản thân của nhân vật chính.

Diễn viên Emma Stone đã rất tự tin, không ngại ngần khi thực hiện những cảnh nóng. Cô ấy thực sự cống hiến bản thân cho những thước phim này".

Mặc dù chứa nhiều cảnh nóng, nhưng Poor Things vẫn được giới chuyên môn đánh giá là một tác phẩm đề cao nữ quyền. Ngoài giải thưởng ở Quả cầu vàng 2024, phim từng giành giải "Sư tử vàng" cao quý tại Liên hoan phim Venice 2023, lọt top 10 phim hay nhất năm 2023 do Viện phim Mỹ và Ủy ban quốc gia về phê bình điện ảnh Mỹ bình chọn.

Ngoài ra, Poor Things còn giúp Emma Stone giành giải "Nữ diễn viên phim ca nhạc hoặc hài kịch xuất sắc nhất" tại Quả cầu vàng 2024.

Emma Stone lần thứ 2 giành giải Quả cầu vàng nhờ bộ phim bạt ngàn cảnh nóng.

Tác giả: Hồng Loan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn