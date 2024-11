Cảnh nóng “điên rồ” đến mức bị cắt trong bom tấn 18+ hot nhất hiện tại

Ngày 1/11, siêu phẩm 18+ The Substance đã chính thức đổ bộ các phòng vé Việt trên cả nước, đem tới một bữa tiệc kinh dị máu me cực kỳ mãn nhãn tới người hâm mộ. Khán giả đại chúng không khỏi phấn khích và thích thú khi đây là tác phẩm body horror đầu tiên được trình chiếu tại thị trường quốc nội. Tất nhiên, vì yếu tố bạo lực tột cùng nên bộ phim không tránh khỏi tình trạng bị cắt xén để vượt qua vòng kiểm duyệt. Chính vì vậy, những phân cảnh điên rồ bị "bỏ xó" đó cũng phần nào lôi kéo trí tò mò của netizen.

The Substance dù đã được khởi chiếu tại Việt Nam những vẫn không tránh khỏi tình trạng bị cắt xén

Phân đoạn đầu tiên chính là khi Sue nắm đầu Elizabeth và đập liên tục vào mặt gương và bồn rửa mặt trong suốt 20 giây. Khoảnh khắc này bị cắt ngay sau khi Sue thực hiện cú đập đầu thứ nhất và nối liền sang cảnh Elizabeth ngã gục xuống sàn đầy đau đớn và bất lực. Tiếp theo là khoảng 1 phút ghi lại việc Sue không ngừng đá vào người Elizabeth cũng bị lược bỏ. Thay vào đó là khi Sue “lên cước” cú đá đầu tiên, phim cắt sang title card “You Are One” (Tuy hai mà một), sau đó là Sue bị choáng váng và toàn thân dính đầy máu đỏ. Đặc biệt là thân xác “khó nhận ra” của Elizabeth được giữ nguyên, không che sau pha ẩu đả thái quá.

Ngoài ra, có khoảng 10 - 15 giây vùng nhạy cảm của nhân vật bị che mờ một cách khéo léo và khó nhận ra. Dĩ nhiên, không vì thế mà bộ phim mất đi chất riêng hay tạo cảm giác rời rạc bởi công đoạn chỉnh sửa, chắp vá vô cùng gọn gàng và “mượt”, đảm bảo khán giả nào chưa từng xem bản gốc chắc chắn sẽ nghĩ đây là một phiên bản đầy đủ. Từ đây, cộng đồng mạng cũng dễ dàng nhận ra Cục Điện ảnh giờ đây đã “mát tay” hơn trong công tác kiểm duyệt và chọn lọc tác phẩm bạo lực, thể loại phim ra rạp cũng dần trở nên đa dạng hơn, thu hút nhiều người xem hơn.

Những phân cảnh đấm đá kinh hoàng giữa Sue và Elizabeth được cắt tia vô cùng "mượt"

Tính đến 11 giờ ngày 7/11, The Substance đã thu về hơn 60 triệu đồng tiền bán vé trong ngày, một con số không tồi nhưng cũng không ấn tượng so với chất lượng “đỉnh khỏi bàn” của bộ phim. Sau hơn 1 tuần công chiếu, tính cả 2 ngày chiếu sớm, siêu phẩm 18+ nhà MUBI đã chạm mốc hơn 2.8 tỷ đồng tại thị trường phim ảnh Việt Nam. Bộ phim vẫn đang được đón nhận rần rần khắp trang MXH và được hy vọng sẽ “ăn nên làm ra” hơn trong thời gian tới.

Lý giải cho tình trạng bán vé buồn thiu, ảm đạm này, The Substance khai thác yếu tố body horror (kinh dị cơ thể), một phân nhánh của thể loại phim kinh dị, vẫn chưa thực sự phổ biến đối với khán giả Việt, đồng thời những cảnh quay gây khó chịu và kinh hãi đặc trưng cũng có phần kén người xem. Các hoạt động truyền thông cũng chưa được thực hiện một cách hiệu quả, vô tình khiến độ nhận diện của tác phẩm chỉ duy trì ở mức trung bình. Ngoài ra, tính nghệ thuật được nhồi nhét không ít, thậm chí có sức nặng vượt trội xuyên suốt 141 phút chiếu phim. Đáng nói, thị hiếu của khán giả Việt vẫn thiên về các tác phẩm kinh dị thuần giải trí hơn là những dự án mang nhiều ẩn ý sâu xa, đánh đố người xem.

Vì yếu tố body horror còn khá mới mẻ và nặng tính nghệ thuật nên The Substance vẫn chưa có được sự ghi nhận xứng đáng

Ở địa hạt quốc tế, The Substance đang dần khẳng định vị thế của mình như một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua phim kinh dị năm 2024, cạnh tranh trực tiếp với những vị “tiền bối” đình đám khác như Late Night With The Devil, Oddity, Abigail, Longlegs… Hiện tại, tổng doanh thu toàn cầu của The Substance đã vượt qua mức 43 triệu USD, trong đó thị trường Bắc Mỹ chiếm 15 triệu USD và 28 triệu USD còn lại thuộc về thị trường quốc tế. Với khoản đầu tư sản xuất 17.5 triệu USD cùng với các chiến dịch quảng bá, bộ phim được dự đoán dã bắt đầu mang về lợi nhuận cực kỳ ổn áp.

The Substance theo chân Elizabeth Sparkle (Demi Moore), một minh tinh hết thời đang níu giữ chút danh tiếng cuối cùng khi đảm nhiệm công việc huấn luyện viên aerobic trên sóng truyền hình. Dù sắc vóc vượt trội hơn hẳn so với chị em cùng trang lứa nhưng Elizabeth vẫn phải “đầu hàng” trước thời gian nghiệt ngã. Hậu quả là bị nhà sản xuất yêu cầu nghỉ việc. Không chấp nhận bản thân đã bị showbiz đào thải, cô tìm đến một loạt huyết thanh bí ẩn ngoài chợ đen nhằm níu giữ chút hoàng kim của kiếp người nổi tiếng.

Thứ thần dược này sinh ra một bản thể trẻ trung, quyến rũ hơn - Sue (Margaret Qualley). Điều kiện được đưa ra là cả 2 sẽ không thể chung sống đồng thời. Cán cân luôn phải được duy trì, cơ thể con tỉnh dậy thì thân xác mẹ phải "ngủ đông." Sau đó cả 2 sẽ hoán đổi vị trí sau 7 ngày. Sue phải liên tục tiêm dưỡng chất nuôi Elizabeth trong 7 ngày, đồng thời sử dụng dịch tuỷ của cơ thể gốc để tránh mục rữa. Từ đây, dục vọng và nỗi ám ảnh về cái đẹp mở ra bức tranh nhuốm màu máu vô cùng tàn khốc và trần trụi.

The Substance là một trong những bộ phim ấn tượng nhất 2024

Tác giả: Bạch Khởi

Nguồn tin: Phụ nữ Mới